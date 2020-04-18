Агент Сельмани – об интересе «Спартака» и «Краснодара»: «Мы открыты к предложениям из России»

Дениз Уйсаль, агент вратаря «Менеменспора» Гентиана Сельмани, отреагировал на информацию, согласно которой его клиента могут подписать «Спартак» или «Краснодар».

«У Сельмани еще год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не может сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.

Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ – сильный чемпионат», – сказал агент.