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    Агент Сельмани – об интересе «Спартака» и «Краснодара»: «Мы открыты к предложениям из России»

    Дениз Уйсаль, агент вратаря «Менеменспора» Гентиана Сельмани, отреагировал на информацию, согласно которой его клиента могут подписать «Спартак» или «Краснодар».

    «У Сельмани еще год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не может сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.

    Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ – сильный чемпионат», – сказал агент.

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 41 гол в 31 матче.
    • Рыночная стоимость Сельмани – 500 тысяч евро.
    • Помимо клубов РПЛ на него претендуют «Заря», «Болонья» и «Олимпиакос».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12779

      vka1970 11 минут назад

      Если покупать то для дальнейшей перепродажи.
      Иначе смысла нет.Своих хороших киперов хватает.

      0
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      Рейтинг: +2206

      alarm 1 час назад

      при новом лимите только вратаря-легионера брать в итак самый позорный клуп)

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