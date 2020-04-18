Агент Сельмани – об интересе «Спартака» и «Краснодара»: «Мы открыты к предложениям из России»

Если покупать то для дальнейшей перепродажи.
Иначе смысла нет.Своих хороших киперов хватает.
Дениз Уйсаль, агент вратаря «Менеменспора» Гентиана Сельмани, отреагировал на информацию, согласно которой его клиента могут подписать «Спартак» или «Краснодар».
«У Сельмани еще год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не может сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.
Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ – сильный чемпионат», – сказал агент.
- В текущем сезоне голкипер пропустил 41 гол в 31 матче.
- Рыночная стоимость Сельмани – 500 тысяч евро.
- Помимо клубов РПЛ на него претендуют «Заря», «Болонья» и «Олимпиакос».