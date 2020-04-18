AS: «Атлетико» придется продать одного из лидеров в случае непопадания в ЛЧ

«Атлетико» в случае непопадания в Лигу чемпионов столкнется с финансовыми проблемами.

Из-за возможного неучастия в главном еврокубке клуб не получит до 100 миллионов евро.

Если это произойдет, то мадридцам придется продать одного из лидеров. Скорее всего, это будет Сауль Ньигес или Томас, к оторым есть интерес из АПЛ.

Менее вероятно, что дефицит бюджета удастся компенсировать трансферами Диего Косты, Тома Лемара или Сантьяго Ариаса.