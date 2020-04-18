AS: «Атлетико» придется продать одного из лидеров в случае непопадания в ЛЧ

«Атлетико» в случае непопадания в Лигу чемпионов столкнется с финансовыми проблемами.
Из-за возможного неучастия в главном еврокубке клуб не получит до 100 миллионов евро.
Если это произойдет, то мадридцам придется продать одного из лидеров. Скорее всего, это будет Сауль Ньигес или Томас, к оторым есть интерес из АПЛ.
Менее вероятно, что дефицит бюджета удастся компенсировать трансферами Диего Косты, Тома Лемара или Сантьяго Ариаса.
- «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.
- Отставание от зоны ЛЧ – одно очко.
- Сезон в Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: AS