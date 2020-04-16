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    AS: «Атлетико» придется продать одного из лидеров в случае непопадания в ЛЧ

    «Атлетико» в случае непопадания в Лигу чемпионов столкнется с финансовыми проблемами.

    Из-за возможного неучастия в главном еврокубке клуб не получит до 100 миллионов евро.

    Если это произойдет, то мадридцам придется продать одного из лидеров. Скорее всего, это будет Сауль Ньигес или Томас, к оторым есть интерес из АПЛ.

    Менее вероятно, что дефицит бюджета удастся компенсировать трансферами Диего Косты, Тома Лемара или Сантьяго Ариаса.

    • «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.
    • Отставание от зоны ЛЧ – одно очко.
    • Сезон в Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:34
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