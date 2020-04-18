Сарри: «Футболисты «Челси» плакали, узнав о моем уходе»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вспомнил об уходе из лондонского «Челси».
«Не буду скрывать, у меня были противоречивые отношения с игроками «Челси», но, когда я уходил, многие из них плакали.
Я не тот тренер, который постоянно говорит комплименты. Я стараюсь делать акцент на ошибках, и меньше всего обращаю внимание на сильные стороны. В нашем деле это имеет большое значение, потому что игроки работают и стараются измениться.
Кстати, лучшие отношения у меня были с теми, кто меньше всего играл, потому что они понимали, почему оказались на скамейке запасных», – сказал Сарри пресс-службе «Ювентуса».
- Итальянец возглавил лондонский клуб летом 2018 года и выиграл с ним Лигу Европы.
- Также он привел команду к победе в Суперкубке Англии и выводил ее в финал Кубка лиги.
- Летом 2019 года он покинул клуб и подписал контракт с туринцами.
Источник: ФК «Ювентус»