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    Сарри: «Футболисты «Челси» плакали, узнав о моем уходе»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вспомнил об уходе из лондонского «Челси».

    «Не буду скрывать, у меня были противоречивые отношения с игроками «Челси», но, когда я уходил, многие из них плакали.

    Я не тот тренер, который постоянно говорит комплименты. Я стараюсь делать акцент на ошибках, и меньше всего обращаю внимание на сильные стороны. В нашем деле это имеет большое значение, потому что игроки работают и стараются измениться.

    Кстати, лучшие отношения у меня были с тем, кто меньше всего играл, потому что они понимали, почему оказались на скамейке запасных», – сказал Сарри пресс-службе «Ювентуса».

    • Итальянец возглавил лондонский клуб летом 2018 года и выиграл с ним Лигу Европы.
    • Также он привел команду к победе в Суперкубке Англии и выводил ее в финал Кубка лиги.
    • Летом 2019 года он покинул клуб и подписал контракт с туринцами.

    Источник: ФК «Ювентус»

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