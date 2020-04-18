Сарри: «Футболисты «Челси» плакали, узнав о моем уходе»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вспомнил об уходе из лондонского «Челси».

«Не буду скрывать, у меня были противоречивые отношения с игроками «Челси», но, когда я уходил, многие из них плакали.

Я не тот тренер, который постоянно говорит комплименты. Я стараюсь делать акцент на ошибках, и меньше всего обращаю внимание на сильные стороны. В нашем деле это имеет большое значение, потому что игроки работают и стараются измениться.

Кстати, лучшие отношения у меня были с теми, кто меньше всего играл, потому что они понимали, почему оказались на скамейке запасных», – сказал Сарри пресс-службе «Ювентуса».