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    Гурцкая: «РПЛ не возобновится раньше 7-14 июня. Мы как обычно последние все сделаем»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что возобновления РПЛ не стоит ждать раньше второй недели лета. Турнир приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    «Когда будет футбол в России? Мы как обычно самые последние всe сделаем. Все будут играть к концу мая — началу июня, а мы, может быть, к середине июня. А как мы собираемся начать чемпионат России? К нам прилететь нельзя, наша страна на прилeт официально закрыта до 1 июня. Как иностранцы вернутся?

    Частные борты? Вы хотите, чтобы «Тамбов» своих футболистов частными бортами привeз и разорился окончательно? Если только дядя Дима Селюк даст один из своих самолeтов. Не понимаю, как технически можно начать тренировки раньше 15 мая. Думаю, Россия раньше 7-14 июня чемпионат не начнeт», – сказал Гурцкая в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • Официально сезон в России приостановлен до 31 мая.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 140000 человек.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна

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