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  • Главные новости дня. «Зенит» просит за Азмуна 35 миллионов, а финал ЛЧ может пройти в августе

Главные новости дня. «Зенит» просит за Азмуна 35 миллионов, а финал ЛЧ может пройти в августе

16 апреля 2020, 23:05
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Французский «Марсель» претендует на полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу.

«Реал», «Атлетико» и «Наполи» ведут борьбу за футболиста «Севильи».

«Бавария» хочет приобрести Сане и Вернера. Клуб уже договорился о трансфере Арангиса.

Глушаков рассказал о драке с Мамаевым во время Евро-2016.

Обамеянг хочет покинуть «Арсенал». Им интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Погба раскрыл причину ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«Зенит» установил ценник на Азмуна. Игрок интересен «Наполи», а также «Вест Хэму» и «Лестеру».

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл детали несостоявшегося трансфера Джона Терри в «Спартак».

Экс-игрок «Тоттенхэма» Набиль Бенталеб может перебраться в чемпионат России.

УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов 29 августа.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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vladimir-7
1587098672
Только Лестер может купить Азмуна.
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