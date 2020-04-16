Главные новости дня. «Зенит» просит за Азмуна 35 миллионов, а финал ЛЧ может пройти в августе

Французский «Марсель» претендует на полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу.
«Реал», «Атлетико» и «Наполи» ведут борьбу за футболиста «Севильи».
«Бавария» хочет приобрести Сане и Вернера. Клуб уже договорился о трансфере Арангиса.
Глушаков рассказал о драке с Мамаевым во время Евро-2016.
Обамеянг хочет покинуть «Арсенал». Им интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Погба раскрыл причину ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.
«Зенит» установил ценник на Азмуна. Игрок интересен «Наполи», а также «Вест Хэму» и «Лестеру».
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл детали несостоявшегося трансфера Джона Терри в «Спартак».
Экс-игрок «Тоттенхэма» Набиль Бенталеб может перебраться в чемпионат России.
УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов 29 августа.