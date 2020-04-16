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The Telegraph: финал Лиги чемпионов состоится 29 августа

16 апреля 2020, 20:05
4

Авторитетное издание The Telegraph опубликовало информацию о планах УЕФА по завершению еврокубкового сезона.

Так, в организации рассчитывают провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Что касается Лиги Европы, то решающий поединок в этом турнире может пройти 26 августа.

При этом сообщается, что четвертьфинальные матчи хотят организовать в конце июля, а полуфинальные – в начале августа.

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что финал Лиги Европы пройдет в Гданьске, а финал Лиги чемпионов – в Стамбуле.

Источник: The Telegraph
Лига Европы Лига чемпионов
Комментарии (4)
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Garrincha58
1587057581
очередной фейк
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mutabor0992
1587065029
Это ТОЧНО???
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koli4ka
1587092980
а может жребий потянут,так очень ынтрыгующе получится...
Ответить
zigbert
1587146797
Смелое высказывание.
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