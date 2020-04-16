The Telegraph: финал Лиги чемпионов состоится 29 августа

Авторитетное издание The Telegraph опубликовало информацию о планах УЕФА по завершению еврокубкового сезона.

Так, в организации рассчитывают провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Что касается Лиги Европы, то решающий поединок в этом турнире может пройти 26 августа.

При этом сообщается, что четвертьфинальные матчи хотят организовать в конце июля, а полуфинальные – в начале августа.

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что финал Лиги Европы пройдет в Гданьске, а финал Лиги чемпионов – в Стамбуле.