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    The Telegraph: финал Лиги чемпионов состоится 29 августа

    Авторитетное издание The Telegraph опубликовало информацию о планах УЕФА по завершению еврокубкового сезона.

    Так, в организации рассчитывают провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Что касается Лиги Европы, то решающий поединок в этом турнире может пройти 26 августа.

    При этом сообщается, что четвертьфинальные матчи хотят организовать в конце июля, а полуфинальные – в начале августа.

    Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что финал Лиги Европы пройдет в Гданьске, а финал Лиги чемпионов – в Стамбуле.

    Источник: The Telegraph

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