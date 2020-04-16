Чилийский журналист: Арангис договорился о трансфере в «Баварию»

Полузащитник сборной Чили Чарлес Арангис покинет леверкузенский «Байер» в летнее межсезонье.

Как сообщил журналист Radio Futuro Хуан Игнасио Абарка, 30-летний футболист станет игроком «Баварии». О других деталях возможной сделки он не уточнил.