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    Чилийский журналист: Арангис договорился о трансфере в «Баварию»

    Полузащитник сборной Чили Чарлес Арангис покинет леверкузенский «Байер» в летнее межсезонье.

    Как сообщил журналист Radio Futuro Хуан Игнасио Абарка, 30-летний футболист станет игроком «Баварии». О других деталях возможной сделки он не уточнил.

    • Что касается Арангиса, то он выступает за «Байер» с 2015 года.
    • В текущем сезоне футболист провел 27 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач.
    • Его контракт истекает 30 июня. Таким образом, он может перейти в мюнхенский гранд на правах свободного агента.

    Источник: Radio Futuro

    Хуан Игнасио Абарка – чилийский журналист Radio Futuro. Количество его подписчиков в твиттере – более 42 тысяч человек.

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    16.04.2020 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 17 апреля 2020, 19:14

      Лишь бы бесплатно, хоть кривого, хоть хромого, но главное увести игрока бесплатно у конкурентов. поганенький клуб, надеюсь ещё не скоро ЛЧ возьмёт.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 17 апреля 2020, 06:21

      Бавария помешалась чтоль на тридцателетних игроках?

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