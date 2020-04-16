Чилийский журналист: Арангис договорился о трансфере в «Баварию»

Полузащитник сборной Чили Чарлес Арангис покинет леверкузенский «Байер» в летнее межсезонье.
Как сообщил журналист Radio Futuro Хуан Игнасио Абарка, 30-летний футболист станет игроком «Баварии». О других деталях возможной сделки он не уточнил.
- Что касается Арангиса, то он выступает за «Байер» с 2015 года.
- В текущем сезоне футболист провел 27 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач.
- Его контракт истекает 30 июня. Таким образом, он может перейти в мюнхенский гранд на правах свободного агента.
Источник: Radio Futuro
Хуан Игнасио Абарка – чилийский журналист Radio Futuro. Количество его подписчиков в твиттере – более 42 тысяч человек.