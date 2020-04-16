Тотти: «Буффон намерен играть до 50 лет»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, с которым выступал за сборную Италии.

По его словам, 42-летний голкипер туринского клуба планирует играть до 50 лет. Также он выразил мнение, что Буффон в состоянии показывать высокий уровень еще три года.

«С другой стороны, он уже не является первым номером и выступает в качестве запасного», – добавил Тотти в эфире инстаграм-аккаунта Фабио Каннаваро.