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Тотти: «Буффон намерен играть до 50 лет»

16 апреля 2020, 20:21
4

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, с которым выступал за сборную Италии.

По его словам, 42-летний голкипер туринского клуба планирует играть до 50 лет. Также он выразил мнение, что Буффон в состоянии показывать высокий уровень еще три года.

«С другой стороны, он уже не является первым номером и выступает в качестве запасного», – добавил Тотти в эфире инстаграм-аккаунта Фабио Каннаваро.

  • Большую часть своей карьеры Буффон провел в «Ювентусе».
  • Он отыграл в составе туринцев 667 матчей и выиграл 19 трофеев, в том числе девять титулов чемпиона Италии.

Источник: Инстаграм Фабио Каннаваро
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Тотти Франческо
Комментарии (4)
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Бухбух
1587058731
Собрался, наверно, побить рекорд Миллы из Камеруна.
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Cules2013
1587065617
нужно уходить вовремя, чтобы потом не быть посмешищем какие ляпы на закате были у Дида, Канисареса и многих других. а раз хочешь играть до 50, то будь добр переходить в тот клуб, что соответствует твоему текущему уровню какие нафиг 3 года? в таком возрасте год за два идёт, если не за 3, ещё и сидя на банке, без игровой практики.
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САДЫЧОК
1587101131
В Рпл , мог бы и до 60 !
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кто там
1587143234
Ну а что. ЛЧ всё равно не светит, а в сериале в ювентусе можно хоть до 70 *играть*.
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