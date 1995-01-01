Тотти: «Буффон намерен играть до 50 лет»

Собрался, наверно, побить рекорд Миллы из Камеруна.
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, с которым выступал за сборную Италии.
По его словам, 42-летний голкипер туринского клуба планирует играть до 50 лет. Также он выразил мнение, что Буффон в состоянии показывать высокий уровень еще три года.
«С другой стороны, он уже не является первым номером и выступает в качестве запасного», – добавил Тотти в эфире инстаграм-аккаунта Фабио Каннаваро.
- Большую часть своей карьеры Буффон провел в «Ювентусе».
- Он отыграл в составе туринцев 667 матчей и выиграл 19 трофеев, в том числе девять титулов чемпиона Италии.