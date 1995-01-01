Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Тотти: «Буффон намерен играть до 50 лет»

    Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, с которым выступал за сборную Италии.

    По его словам, 42-летний голкипер туринского клуба планирует играть до 50 лет. Также он выразил мнение, что Буффон в состоянии показывать высокий уровень еще три года.

    «С другой стороны, он уже не является первым номером и выступает в качестве запасного», – добавил Тотти в эфире инстаграм-аккаунта Фабио Каннаваро.

    • Большую часть своей карьеры Буффон провел в «Ювентусе».
    • Он отыграл в составе туринцев 667 матчей и выиграл 19 трофеев, в том числе девять титулов чемпиона Италии.

    Источник: Инстаграм Фабио Каннаваро

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1872

      Бухбух 1 час назад

      Собрался, наверно, побить рекорд Миллы из Камеруна.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76166
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru