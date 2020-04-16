Газзаев: «Нужно пересмотреть не только контракты футболистов. Не должно быть колоссального разрыва между доходами игроков и медиков»

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о сокращении зарплат российских футболистов.

– В ряде клубов заговорили о пересмотре контрактов футболистов. Кризис повлияет на цифры доходов, фигурирующие в футболе?

– Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.

– Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся.

– Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть.

– Но есть ли надежда услышать о подобных делах российских футболистов?

– Я надеюсь, что и в российских командах футболисты не останутся в стороне от происходящего. Вполне вероятно, они уже помогают, просто не афишируя свою помощь. Сейчас все, у кого есть финансовые возможности, обязательно должны помогать. Люди должны стать добрее, почувст­вовав, что человеческая жизнь может оборваться в любое мгновение, больше дорожить своей семьeй, своим народом, своими достижениями. Вот что должно прийти! Если люди не начнут иначе относиться к окружающим, если человечество сейчас не сделает выводов, мне кажется, нас могут ждать ещe худшие времена. Пока это предупреждение.

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