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    Газзаев: «Нужно пересмотреть не только контракты футболистов. Не должно быть колоссального разрыва между доходами игроков и медиков»

    Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о сокращении зарплат российских футболистов.

    – В ряде клубов заговорили о пересмотре контрактов футболистов. Кризис повлияет на цифры доходов, фигурирующие в футболе?

    – Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.

    – Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся.

    – Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть.

    – Но есть ли надежда услышать о подобных делах российских футболистов?

    – Я надеюсь, что и в российских командах футболисты не останутся в стороне от происходящего. Вполне вероятно, они уже помогают, просто не афишируя свою помощь. Сейчас все, у кого есть финансовые возможности, обязательно должны помогать. Люди должны стать добрее, почувст­вовав, что человеческая жизнь может оборваться в любое мгновение, больше дорожить своей семьeй, своим народом, своими достижениями. Вот что должно прийти! Если люди не начнут иначе относиться к окружающим, если человечество сейчас не сделает выводов, мне кажется, нас могут ждать ещe худшие времена. Пока это предупреждение.

    Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

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    Источник: «Аргументы и факты»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1048

      Romantic2010 31 минуту назад

      Скажи нам Валерка, а как наша жизнь зависит от депутатов гос думы и в частности от тебя? Приезжаете раз в месяц на голосование по законопроекту, кнопочки нажимаете и все. Это очень важное занятие, я бы сказал стратегически важное для государства. Валерка, может всё таки убавим а? ну чутка....Ну что тебе сотки не хватит на месяц прожить? Медики и на 20 живут и на 30...Но они вроде как жизни спасают. А ты кнопочки наживаешь...

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