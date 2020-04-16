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  • Газзаев: «Нужно пересмотреть не только контракты футболистов. Не должно быть колоссального разрыва между доходами игроков и медиков»

Газзаев: «Нужно пересмотреть не только контракты футболистов. Не должно быть колоссального разрыва между доходами игроков и медиков»

16 апреля 2020, 15:44
15

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о сокращении зарплат российских футболистов.

– В ряде клубов заговорили о пересмотре контрактов футболистов. Кризис повлияет на цифры доходов, фигурирующие в футболе?

– Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.

– Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся.

– Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть.

– Но есть ли надежда услышать о подобных делах российских футболистов?

– Я надеюсь, что и в российских командах футболисты не останутся в стороне от происходящего. Вполне вероятно, они уже помогают, просто не афишируя свою помощь. Сейчас все, у кого есть финансовые возможности, обязательно должны помогать. Люди должны стать добрее, почувст­вовав, что человеческая жизнь может оборваться в любое мгновение, больше дорожить своей семьeй, своим народом, своими достижениями. Вот что должно прийти! Если люди не начнут иначе относиться к окружающим, если человечество сейчас не сделает выводов, мне кажется, нас могут ждать ещe худшие времена. Пока это предупреждение.

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Источник: «Аргументы и факты»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (15)
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Romantic2010
1587042387
Скажи нам Валерка, а как наша жизнь зависит от депутатов гос думы и в частности от тебя? Приезжаете раз в месяц на голосование по законопроекту, кнопочки нажимаете и все. Это очень важное занятие, я бы сказал стратегически важное для государства. Валерка, может всё таки убавим а? ну чутка....Ну что тебе сотки не хватит на месяц прожить? Медики и на 20 живут и на 30...Но они вроде как жизни спасают. А ты кнопочки наживаешь...
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Axe111
1587047953
В коме что ли был!!?!?!?!? Проснулся б**!!! Сиди и не п*** уж!!!! Свою зп уреж раз в 10!!!!!
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Чермындыр
1587049758
Популист е...ный. Ваша братия только п...ть и умеет. Усы то до сих пор на месте...
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general.lizyukov
1587050282
Вроде грамотные вещи говорит. А так и хочется заорать: ТАК **** ВЫ, ТВАРИ, СВОИ ЗАРПЛАТЫ НЕ УРЕЖЕТЕ?!!!! ЗА ЧТО ВАМ ТАКОЕ БАБЛО ПЛАТИТСЯ, ЕСЛИ ВЫ НЕ В СОТОЯНИИ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ ДЛЯ СТРАНЫ, ПРОСИЖИВАТЕЛИ ШТАНОВ?!!! Но "кролик был очень умный и ничего не сказал" (С) с.ки
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New Life
1587051468
Вы отмените свой бешеный принтер и идиотские бесполезные законы, типа законов Яровой, которые приводят в тратам миллиардов рублей, глядишь, деньги на врачей и пенсионеров появятся.
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житель СПб
1587051871
О... вот о чем заговорили, г-н Газзаев! Только вот вопрос: а что жы Вы лично раньше ни разу об этом не заикались? Что то было по другому? Или просто тренда на это не было? Да, по Вашей личности... карма лучше не стала.
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DOCTOR PENALTY
1587059216
Господин Зассаев, судя по комментам, народ вас "уважает." За скромность, за доброту, за справедливость.
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САДЫЧОК
1587061226
Газзаев-лизун популист и тд.!Журналист намекает ему ..почему ты не помогаешь ? Я , помню как играл Газзаев ...постоянно падал и симулировал на поле , это я к тому что и в бытность футболистом , этот человек вел себя отрицательно !
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JTherry
1587062538
"Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей" ...вот словоблуд, а зарплаты чиновников и депутатов Госдумы не хочешь пересмотреть?
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fhnv
1587069716
От наших не дождешься ! Кокорину вон выплатил СОЧИ всю сумму на перёд теперь забрать не может)))
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