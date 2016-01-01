Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Сетьен: «Конфликт в руководстве «Барселоны»? Это нормально. Уверен, что это не заставит Месси уйти из клуба»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал конфликт в руководстве клуба. Бывший вице-президент убеждает общественность в том, что из «клубной кассы» воруют.

    «Это нормальные вещи в больших клубах. Жаль, что об этих спорах пишут в СМИ. Конечно, лучше работать в спокойной обстановке. Не думаю, что случившееся заставит Лионеля Месси пересмотреть целесообразность, стоит ли ему оставаться в клубе. Я уверен, что он закончит свою карьеру у нас», – сказал Сетьен в эфире телеканала TV3.

    • «Барселона» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
    • На прошлой неделе стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров.
    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76147
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru