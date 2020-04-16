Сетьен: «Конфликт в руководстве «Барселоны»? Это нормально. Уверен, что это не заставит Месси уйти из клуба»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал конфликт в руководстве клуба. Бывший вице-президент убеждает общественность в том, что из «клубной кассы» воруют.

«Это нормальные вещи в больших клубах. Жаль, что об этих спорах пишут в СМИ. Конечно, лучше работать в спокойной обстановке. Не думаю, что случившееся заставит Лионеля Месси пересмотреть целесообразность, стоит ли ему оставаться в клубе. Я уверен, что он закончит свою карьеру у нас», – сказал Сетьен в эфире телеканала TV3.