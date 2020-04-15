Экс-вице-президент «Барселоны» Русо: «Мои слова про коррупцию в клубе абсолютно правдивы и доказуемы»

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо заверил, что его слова о воровстве «из клубной кассы» правдивы и доказуемы. Функционер официально покинул организацию на прошлой неделе.

«Мои слова абсолютно правдивы и доказуемы. Иск в отношении меня от клуба не имеет оснований. Я могу прибегнуть к защите себя. Мой адвокат уже занимается вопросом», – цитирует Русо Mundo Deportivo.