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    Экс-вице-президент «Барселоны» Русо: «Мои слова про коррупцию в клубе абсолютно правдивы и доказуемы»

    Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо заверил, что его слова о воровстве «из клубной кассы» правдивы и доказуемы. Функционер официально покинул организацию на прошлой неделе.

    «Мои слова абсолютно правдивы и доказуемы. Иск в отношении меня от клуба не имеет оснований. Я могу прибегнуть к защите себя. Мой адвокат уже занимается вопросом», – цитирует Русо Mundo Deportivo.

    • «Барселона» назвала слова Русо ложью.
    • «Барселона» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
    • На прошлой неделе стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров, Русо – один из них.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9729

      Cules2013 38 минут назад

      пошла жара, запасаемся попкорном

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