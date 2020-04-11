«Барселона»: «Слова про воровство из клубной кассы – ложь. Наше руководство непогрешимо»

Официальный представитель «Барселоны» Хосеп Вивес отреагировал на слова бывшего вице-президента клуба Эмили Русо о том, что руководство допускает коррупцию. Вивес говорит о непогрешимости нынешней администрации.
«Эти слова – абсолютная ложь. Для таких заявлений необходимы доказательства. Их нет потому, что руководство работает чисто. Оно непогрешимо», – приводит слова представителя клуба AS.
- «Барселона» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
- На неделе стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров, Русо – один из них.
- Евросезон приостановлен из-за коронавируса.
Источник: AS