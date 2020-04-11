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    «Барселона»: «Слова про воровство из клубной кассы – ложь. Наше руководство непогрешимо»

    Официальный представитель «Барселоны» Хосеп Вивес отреагировал на слова бывшего вице-президента клуба Эмили Русо о том, что руководство допускает коррупцию. Вивес говорит о непогрешимости нынешней администрации.

    «Эти слова – абсолютная ложь. Для таких заявлений необходимы доказательства. Их нет потому, что руководство работает чисто. Оно непогрешимо», – приводит слова представителя клуба AS.

    • «Барселона» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
    • На неделе стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров, Русо – один из них.
    • Евросезон приостановлен из-за коронавируса.

    Источник: AS

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9716

      Cules2013 4 часа назад

      Ну что за цирк... Оттого и спад в результатах команды, что полный бардак в руководстве. Одни воруют, другие за власть держатся, хз кто непонятные трансферы проворачивает и абы кого тренировать приглашает, что оборачивается убытками в сотни миллионов.

      1
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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 5 часов назад

      Глупо было если они сказали бы что мы воруем бабло из кассы

      1
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      Рейтинг: +1117

      FENIX-SL 5 часов назад

      нет!
      это руководство нашей страны непогрешимо!

      1
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      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis 5 часов назад

      изнасилование! вот че нужно было предьявлять! коррупция не прокатит среди коррупционеров..

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      Рейтинг: +319

      Бoрат 6 часов назад

      Самый непогрешимый клуб - Зенит , задницей отвечу . Гыгыгы .

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