«Барселона»: «Слова про воровство из клубной кассы – ложь. Наше руководство непогрешимо»

Официальный представитель «Барселоны» Хосеп Вивес отреагировал на слова бывшего вице-президента клуба Эмили Русо о том, что руководство допускает коррупцию. Вивес говорит о непогрешимости нынешней администрации.

«Эти слова – абсолютная ложь. Для таких заявлений необходимы доказательства. Их нет потому, что руководство работает чисто. Оно непогрешимо», – приводит слова представителя клуба AS.