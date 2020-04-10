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    Экс-вице-президент «Барселоны» Русо: «Кто-то из руководства ворует из клубной кассы»

    Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо выступил с серьезными обвинениями в адрес руководителей каталонского клуба.

    «На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Вы платите миллион евро компании [I3 Ventures], рыночная стоимость услуг которой составляет 100 тысяч. Кто это? Естественно, кто-то из членов совета директоров. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются», – сказал Русо.

    • «Барселона» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
    • Сегодня стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров, Русо – один из них.

    Источник: Sport.es

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    10.04.2020 17:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9701

      Cules2013 7 часов назад

      Чё ж ты **** молчал, когда был при власти? всех их пробивает на честность только после увольнения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39085

      portero 9 часов назад

      у Жозепа спроси , он в курсе.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      diadushka 12 часов назад

      Обама, кто же еще?! У нас все подъезды обоссал, дороги переломал, теперь в Испанию воровать поехал

      2
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