Экс-вице-президент «Барселоны» Русо: «Кто-то из руководства ворует из клубной кассы»

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо выступил с серьезными обвинениями в адрес руководителей каталонского клуба.

«На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Вы платите миллион евро компании [I3 Ventures], рыночная стоимость услуг которой составляет 100 тысяч. Кто это? Естественно, кто-то из членов совета директоров. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются», – сказал Русо.