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    AS: «Барселона» рассталась с шестью руководителями после истории с фейковыми аккаунтами

    «Барселона» рассталась с шестью членами совета директоров.

    В отставку подали два вице-президента – Эмили Русо и Энрике Томбас, у которых случился конфликт с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу, а также директора – Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт – и секретарь правления – Жорди Класамилья.

    По информации источника, увольнения связаны с внутренними проблемами клуба. В том числе и дело, связанное со взломом социальных сетей «Барселоны».

    «Похоже, Неймар вернется». Хакеры взломали твиттер «Барселоны»

    Источник: AS

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1107

      FENIX-SL 1 час назад

      в россии их просто перевели бы на должность выше

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