AS: «Барселона» рассталась с шестью руководителями после истории с фейковыми аккаунтами

«Барселона» рассталась с шестью членами совета директоров.

В отставку подали два вице-президента – Эмили Русо и Энрике Томбас, у которых случился конфликт с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу, а также директора – Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт – и секретарь правления – Жорди Класамилья.

По информации источника, увольнения связаны с внутренними проблемами клуба. В том числе и дело, связанное со взломом социальных сетей «Барселоны».

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