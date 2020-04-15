Арустамян: «Нельзя оскорблять чемпионат Белоруссии. Они играют как умеют»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян высказал мнение о чемпионате Белоруссии.
– Чемпионат Белоруссии нельзя оскорблять, он такой, какой он есть. Там люди играют как умеют. Если бы там были другие мастера, они бы играли в РПЛ. Ситуация в мире сказывается на игроках и командах. FIFPro считают неправильным играть в это время. Сейчас там есть какие-то проблемы.
— А вы засыпаете под белорусский чемпионат?
— Я комментирую игры, поэтому смотрю их полностью. Я не смотрю игры, не работая, во время досуга. Понравился баянист. Мне очень импонировало, как «Славия» играла в кубке против БАТЭ, а вот борисовчане меня разочаровали.
Ранее комментатор Василий Уткин назвал чемпионат Белоруссии безнадежным.
- Белоруссия – единственная страна в Европе, где продолжаются спортивные соревнования, несмотря на пандемию коронавируса.
- В чемпионате страны после четырех туров лидирует «Торпедо-БелАЗ».
Источник: «Спорт-Экспресс»