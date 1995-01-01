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    Арустамян: «Нельзя оскорблять чемпионат Белоруссии. Они играют как умеют»

    Спортивный комментатор Нобель Арустамян высказал мнение о чемпионате Белоруссии.

    – Чемпионат Белоруссии нельзя оскорблять, он такой, какой он есть. Там люди играют как умеют. Если бы там были другие мастера, они бы играли в РПЛ. Ситуация в мире сказывается на игроках и командах. FIFPro считают неправильным играть в это время. Сейчас там есть какие-то проблемы.

    — А вы засыпаете под белорусский чемпионат?

    — Я комментирую игры, поэтому смотрю их полностью. Я не смотрю игры, не работая, во время досуга. Понравился баянист. Мне очень импонировало, как «Славия» играла в кубке против БАТЭ, а вот борисовчане меня разочаровали.

    Ранее комментатор Василий Уткин назвал чемпионат Белоруссии безнадежным.

    • Белоруссия – единственная страна в Европе, где продолжаются спортивные соревнования, несмотря на пандемию коронавируса.
    • В чемпионате страны после четырех туров лидирует «Торпедо-БелАЗ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +669

      Cleaner 15 минут назад

      «Нельзя оскорблять чемпионат Белоруссии. Они играют как умеют». Никто и не оскорблял этот чемпионат, пока его Тина не купила для показа в России. Зачем он нам в телевизоре?

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