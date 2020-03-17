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    Уткин: «Чемпионат Белоруссии не прекратился? Да он там и не начинался много лет»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин, комментируя решение не приостанавливать чемпионат Белоруссии по футболу, пошутил по поводу уровня турнира.

    – У меня одна надежда на Белоруссию только.

    – Да, а что там в Белоруссии?

    – Лукашенко делает соответствующие заявления, что «трактор всех вылечит».

    – Может быть, может быть. Дело в том, что Белоруссия в отношении футбола – безнадежна.

    – Там чемпионат не прекратился.

    – Да он там и не начинался много лет.

    – Ой, ой, какая скользкая дорожка!

    – Она не скользкая, она рыхлая и под каждым бугром зарыт картофель.

    • Чемпионат Белоруссии начнется в четверг, 19 марта.
    • В стране зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.

    Источник: «Прессбол»

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    17.03.2020 23:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2404

      Борат 1 минуту назад

      Васёк, иди генича в дёсны целуй во славу спартака - это у тебя хорошо получается ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +154

      ZENIT*** 9 минут назад

      Вася,ну не верю я тебе! ПРОСТО НЕ ВЕРЮ НИ ЕДИНОМУ ТВОЕМУ СЛОВУ!!!

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