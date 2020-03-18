Уткин: «Чемпионат Белоруссии не прекратился? Да он там и не начинался много лет»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин, комментируя решение не приостанавливать чемпионат Белоруссии по футболу, пошутил по поводу уровня турнира.
– У меня одна надежда на Белоруссию только.
– Да, а что там в Белоруссии?
– Лукашенко делает соответствующие заявления, что «трактор всех вылечит».
– Может быть, может быть. Дело в том, что Белоруссия в отношении футбола – безнадежна.
– Там чемпионат не прекратился.
– Да он там и не начинался много лет.
– Ой, ой, какая скользкая дорожка!
– Она не скользкая, она рыхлая и под каждым бугром зарыт картофель.
- Чемпионат Белоруссии начнется в четверг, 19 марта.
- В стране зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.
Источник: «Прессбол»