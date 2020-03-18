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  • Уткин: «Чемпионат Белоруссии не прекратился? Да он там и не начинался много лет»

Уткин: «Чемпионат Белоруссии не прекратился? Да он там и не начинался много лет»

18 марта 2020, 09:50
13

Журналист и видеоблогер Василий Уткин, комментируя решение не приостанавливать чемпионат Белоруссии по футболу, пошутил по поводу уровня турнира.

– У меня одна надежда на Белоруссию только.

– Да, а что там в Белоруссии?

– Лукашенко делает соответствующие заявления, что «трактор всех вылечит».

– Может быть, может быть. Дело в том, что Белоруссия в отношении футбола – безнадежна.

– Там чемпионат не прекратился.

– Да он там и не начинался много лет.

– Ой, ой, какая скользкая дорожка!

– Она не скользкая, она рыхлая и под каждым бугром зарыт картофель.

  • Чемпионат Белоруссии начнется в четверг, 19 марта.
  • В стране зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.

Источник: «Прессбол»
Белоруссия. Высшая лига Уткин Василий
Комментарии (13)
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ZENIT***
1584479658
Вася,ну не верю я тебе! ПРОСТО НЕ ВЕРЮ НИ ЕДИНОМУ ТВОЕМУ СЛОВУ!!!
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DeStar
1584486101
иногда шутки норм, и про то что " чемпионат и не начинался много лет". вполне логично звучит) действительно чемпионат ГГ ,в принципе соответствует уровню страны и отражает её экономику можно сказать)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1584504019
Вирус снизит цены на футболистов.Стадионы будут пустыми и народ вылечится от футбольного фанатизма.
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portero
1584505706
Вася ты тоже кроме дерьма ни на что уже не способен.....
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Kollljan
1584510125
Постоянно захлебывающийся от собственного словесного поноса Вася Уткин, уже всем изрядно надоел.
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boroda82
1584515225
Все эта свинья жирная на счет белорусов не успокоиться. Сам небось бухло целый день "фри" закусывает. Потом Акинфеев в форме Барсы бегать начинает... Смотреть и слушать противно....
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vladimir-7
1584516211
Напоминает мне Вася Уткин Илью Муромца в сюжете: Илья Муромец на коне скачет на работу, видит на дереве сидит Соловей- разбойник, остановился Илья и говорит, ну что Соловей-разбойник, сидишь ?, а ну ка свистни. Соловей свистнул. Хорошо сидишь, хорошо свистишь, ну мне пора на работу и ускакал. Вечером возвращается Илья Муромец, остановил коня около дерева, сполз с него и говорит, ну что сидишь, а ну ка свистни. Соловей свистнул, Илья Муромец стащил его с ветки, набил ему рожу, лег на коня и ускакал. Соловей отряхнулся от пыли и говорит: " Вот утром едет Илья Муромец, человек как человек, а возвращается вечером, в жо*у пьяный, не так сидишь, не так свистишь и так каждый день. Вот и Вася Уткин напоминает Илью Муромца.
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zatonn
1584516979
Вася, ты бы хоть тему пробил, прежде чем белорусов бульбой попрекать! Бульба давно уже не тренд синеокой, в Смоленске на неё цены ниже, чем в Минске. А основной импорт(!!!) той самой бульбы Беларусь производит из Нидерландов и Македонии. Так что просыхай уже и перестань строчить, не подумав!
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BRO_football
1584519189
Вот что бульба животворящая делает! От любого коронавируса вылечит! Бацька всё продумал.
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Cules2013
1584533511
Ну Уткин уже много лет крайне редко говорит что-то стоящее. Очередные помои вылил. И главное, что никто его об этом не просил, у него прямо это само вырывается постоянно, не может человек спокойно и дня прожить, чтобы кого-то не оскорбить и себя не восхвалить. Эту уже патологией попахивает. Честно говоря, улыбнулся, когда мяч prodaction включил падение карьеры Уткина и рост Канделаки - как мега неожиданность последних 10 лет. А по мне, так всё очевидно - и как Тина получила свой пост, и как Уткин самолично всё прое**л. Думал, наверное, что он утка, которая летает высоко, и может гадить на головы тех, кто там ходит по земле. Обломчик вышел. Сейчас он просто какой-то там блогер на ютубе. И это то, что он заслужил.
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