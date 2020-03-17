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Чемпионат Белоруссии начнется 19 марта без ограничений для зрителей

17 марта 2020, 20:53
6

Белорусская федерация футбола объявила, что старт чемпионата страны не будет переноситься из-за пандемии коронавируса.

Более того, на матчах турнира не будет никаких ограничений для болельщиков.

«По итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященной распространению вируса COVID-19, было принято решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме.

Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за еe пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», – говорится в заявлении федерации.

  • Чемпионат Белоруссии начнется в четверг, 19 марта.
  • В стране зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Сайт белорусской федерации футбола
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (6)
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sobaka120982
1584469908
Они что там Белинов обьелись.... либо есть указание проредить населения страны
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DOCTOR PENALTY
1584470456
У там лучший в мире антибиотик - бульба.
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DeStar
1584486356
хз, пока относительно тихо, но зачем лишний раз "провоцировать" распространение? я конечно тоже не много не врубаюсь с этих остановок, ну т.е в метро лямов 10 в день в одной москве ездит и все пох, и вроде остановить нельзя - ибо полный ппц, и с другой.. смысл тогда в более мелких моментах что-то закрывать , останавливать и так далее. А по беларуси.. ребята, на половину матчей приходят человек 500) так что это не назовешь даже массовым сбором))) поэтому не отменяют)
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zigbert
1584556184
Конечно это их право но стоит ли рисковать перед такой страшной болезнью.
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