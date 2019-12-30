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    Чемпионат Белоруссии начнется 19 марта без ограничений для зрителей

    Белорусская федерация футбола объявила, что старт чемпионата страны не будет переноситься из-за пандемии коронавируса.

    Более того, на матчах турнира не будет никаких ограничений для болельщиков.

    «По итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященной распространению вируса COVID-19, было принято решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме.

    Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за еe пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», – говорится в заявлении федерации.

    • Чемпионат Белоруссии начнется в четверг, 19 марта.
    • В стране зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.

    Источник: Сайт белорусской федерации футбола

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1611

      sobaka120982 6 минут назад

      Они что там Белинов обьелись.... либо есть указание проредить населения страны

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