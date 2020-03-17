Чемпионат Белоруссии начнется 19 марта без ограничений для зрителей

Белорусская федерация футбола объявила, что старт чемпионата страны не будет переноситься из-за пандемии коронавируса.

Более того, на матчах турнира не будет никаких ограничений для болельщиков.

«По итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященной распространению вируса COVID-19, было принято решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме.

Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за еe пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», – говорится в заявлении федерации.