Симоне: «Икарди стал бы идеальным трансфером для «Милана»

Экс-полузащитник «Милана» Марко Симоне порекомендовал бывшему клубу подписать форварда и экс-капитана «Интера» Мауро Икарди.

«Рафаэлю Леау надо дать шанс. Это талантливый игрок. Если уйдет Златан, у «Милана» останется совсем мало форвардов.

Думаю, что Аркадиуш Милик стал бы хорошим вариантом, но я бы посоветовал переманить Кавани и Икарди. Мауро стал бы идеальным трансфером для россонери», – цитирует Симоне.