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    Симоне: «Икарди стал бы идеальным трансфером для «Милана»

    Экс-полузащитник «Милана» Марко Симоне порекомендовал бывшему клубу подписать форварда и экс-капитана «Интера» Мауро Икарди.

    «Рафаэлю Леау надо дать шанс. Это талантливый игрок. Если уйдет Златан, у «Милана» останется совсем мало форвардов.

    Думаю, что Аркадиуш Милик стал бы хорошим вариантом, но я бы посоветовал переманить Кавани и Икарди. Мауро стал бы идеальным трансфером для россонери», – цитирует Симоне.

    • Нынешний сезон Икарди проводит в аренде в «ПСЖ».
    • Итальянец сыграл в 31 матче, забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи.
    • Кавани в 22 встречах за «ПСЖ» забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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