Зиньковский – о просмотре в «Спартак»: «На меня посмотрели из-за угла и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают»

Антон, не расстраивайся! Дураков всегда и везде хватало и хватает. Академия Спартака не исключение.
Если пригласят в Спартак (играешь ты хорошо) - не отказывайся из-за ТЕХ ДУРАКОВ.
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как будучи ребенком не прошел просмотр в «Спартак».
«Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашел, поздоровался, сказал, что он насчет просмотра.
На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему… И все. Это было мой самый быстрый просмотр.
Забить «Спартаку» головой? Нет, ну хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад», – рассказал Зиньковский.
- В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл в 20 матчах.
- На его счету шесть голевых передач.