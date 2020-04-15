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  • Зиньковский – о просмотре в «Спартак»: «На меня посмотрели из-за угла и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают»

Зиньковский – о просмотре в «Спартак»: «На меня посмотрели из-за угла и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают»

15 апреля 2020, 09:31
18

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как будучи ребенком не прошел просмотр в «Спартак».

«Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашел, поздоровался, сказал, что он насчет просмотра.

На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему… И все. Это было мой самый быстрый просмотр.

Забить «Спартаку» головой? Нет, ну хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад», – рассказал Зиньковский.

  • В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл в 20 матчах.
  • На его счету шесть голевых передач.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (18)
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Давид59
1586932430
Жаль Месси! У него нет шансов попасть в Спартак!
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derrik2000
1586935703
Антон, не расстраивайся! Дураков всегда и везде хватало и хватает. Академия Спартака не исключение. Если пригласят в Спартак (играешь ты хорошо) - не отказывайся из-за ТЕХ ДУРАКОВ.
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Cules2013
1586936428
ну все мы знаем, как это называется - не занёс бабла кому-надо, нет и просмотра.
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Ноунейм
1586937529
Многие академии низких ребят не рассматривают даже в принципе, особенно если не с нуля у них занимаешься
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mdu86
1586937888
"...ниже 180 сантиметров не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему…" интересно, что и сейчас в свои 24 года при росте 170 см Антон не прошёл бы просмотр в Спартак ))
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Граф2019
1586952803
а что из-за угла показывал? 21 палец наверное...
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dim29
1586962050
что за бред сивой кобылы,хотя откуда у футболистов мозги.Вероятнее всего тупо папа не занёс бабла,а сыну вот такую хрень на уши повесил,а тот походу до сих пор спагетти с ушей не снял.
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zigbert
1586978377
Еще не поздно оказаться в Спартаке. Для этого нужно проявить себя и показать на что способен.
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