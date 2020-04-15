Зиньковский – о просмотре в «Спартак»: «На меня посмотрели из-за угла и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как будучи ребенком не прошел просмотр в «Спартак».

«Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашел, поздоровался, сказал, что он насчет просмотра.

На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему… И все. Это было мой самый быстрый просмотр.

Забить «Спартаку» головой? Нет, ну хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад», – рассказал Зиньковский.