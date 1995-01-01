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    Зиньковский – о просмотре в «Спартак»: «На меня посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как будучи ребенком не прошел просмотр в «Спартак».

    «Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа зашел, поздоровался, сказал, что он насчет просмотра.

    На меня просто посмотрели из-за угла, и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему… И все. Это было мой самый быстрый просмотр.

    Забить «Спартаку» головой? Нет, ну хоть как бы забить, без разницы. Я был бы рад», – рассказал Зиньковский.

    • В текущем сезоне РПЛ полузащитник сыграл в 20 матчах.
    • На его счету шесть голевых передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7697

      derrik2000 6 минут назад

      Антон, не расстраивайся! Дураков всегда и везде хватало и хватает. Академия Спартака не исключение.
      Если пригласят в Спартак (играешь ты хорошо) - не отказывайся из-за ТЕХ ДУРАКОВ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2820

      Борат 27 минут назад

      позор пищевику !
      ГЫГЫ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2589

      Давид59 1 час назад

      Жаль Месси! У него нет шансов попасть в Спартак!

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