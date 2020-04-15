Погба: «До «МЮ» я болел за «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, за кого болел в детстве.

«Вы удивитесь, но еще до того, как стать болельщиком «МЮ», сначала я был фанатом «Арсенала». Очевидно, что из-за всех французов в команде.

Мы с братом болели за «Арсенал», но мой второй брат был болельщиком «Манчестер Юнайтед». Мне нравился Анри, из-за него я болел за «Арсенал». Затем я изменился и стал болеть с другим братом за «Манчестер Юнайтед», – признался Поль.