Экс-тренер «Фиорентины»: «Конте постоянно истерит и устраивает драму. Матчи не выигрываются за счет цирка и воя»

Бывший тренер «Фиорентины» Альдо Агроппи раскритиковал главного тренера «Интера» Антонио Конте.
«Я не люблю Конте из-за своей манеры поведения – он постоянно истерит и устраивает драму. Матчи не выигрываются за счет цирка и воя.
Когда я слышу разговоры о том, что он привил сильный менталитет сборной Италии, мне становится смешно. Конте просто играет свою роль, его устраивает, когда он выигрывает. В случае поражений он становится невыносимым для игроков и руководства. Вы ведь не забыли, что Италия даже не попала в четверку лучших на прошлом чемпионате Европы.
Конте безумно переоценен, так как в этом сезоне он снова вылетел из Лиги чемпионов уже на групповом этапе и отстает от лидера в серии А. Его увольняли из «Ареццо» и «Аталанты».
Он выиграл чемпионат с «Юве», как и многие другие, но не добивался серьезного результата в Лиге чемпионов», – заявил Агроппи.
- Конте выигрывал Серию Б и трижды Серию А.
- Итальянский специалист также выигрывал чемпионат Англии и кубок Англии, когда работал в «Челси».