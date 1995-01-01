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    Экс-тренер «Фиорентины»: «Конте постоянно истерит и устраивает драму. Матчи не выигрываются за счет цирка и воя»

    Бывший тренер «Фиорентины» Альдо Агроппи раскритиковал главного тренера «Интера» Антонио Конте.

    «Я не люблю Конте из-за своей манеры поведения – он постоянно истерит и устраивает драму. Матчи не выигрываются за счет цирка и воя.

    Когда я слышу разговоры о том, что он привил сильный менталитет сборной Италии, мне становится смешно. Конте просто играет свою роль, его устраивает, когда он выигрывает. В случае поражений он становится невыносимым для игроков и руководства. Вы ведь не забыли, что Италия даже не попала в четверку лучших на прошлом чемпионате Европы.

    Конте безумно переоценен, так как в этом сезоне он снова вылетел из Лиги чемпионов уже на групповом этапе и отстает от лидера в серии А. Его увольняли из «Ареццо» и «Аталанты».

    Он выиграл чемпионат с «Юве», как и многие другие, но не добивался серьезного результата в Лиге чемпионов», – заявил Агроппи.

    • Конте выигрывал Серию Б и трижды Серию А.
    • Итальянский специалист также выигрывал чемпионат Англии и кубок Англии, когда работал в «Челси».

    Источник: Football Italia

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