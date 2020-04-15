Экс-тренер «Фиорентины»: «Конте постоянно истерит и устраивает драму. Матчи не выигрываются за счет цирка и воя»

Бывший тренер «Фиорентины» Альдо Агроппи раскритиковал главного тренера «Интера» Антонио Конте.

«Я не люблю Конте из-за своей манеры поведения – он постоянно истерит и устраивает драму. Матчи не выигрываются за счет цирка и воя.

Когда я слышу разговоры о том, что он привил сильный менталитет сборной Италии, мне становится смешно. Конте просто играет свою роль, его устраивает, когда он выигрывает. В случае поражений он становится невыносимым для игроков и руководства. Вы ведь не забыли, что Италия даже не попала в четверку лучших на прошлом чемпионате Европы.

Конте безумно переоценен, так как в этом сезоне он снова вылетел из Лиги чемпионов уже на групповом этапе и отстает от лидера в серии А. Его увольняли из «Ареццо» и «Аталанты».

Он выиграл чемпионат с «Юве», как и многие другие, но не добивался серьезного результата в Лиге чемпионов», – заявил Агроппи.