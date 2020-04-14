Алиев: «Я родился в Хабаровске, но на Украине уже 20 лет, поэтому я больше украинец»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев высказался о своем отношении к России.

– Вы родились в Хабаровске и долго играли в России. Следите за тем, что происходит в стране?

– Иногда смотрю новости. Плюс у меня родители живут в Курске. Могу спросить у них, как дела. Но мой отец и я мало говорим про политику.

– У вас ведь есть российский паспорт.

– Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в «Локомотиве» не считаться иностранцем.

– Теперь чувствуете себя больше украинцем или русским?

– Я родился в Хабаровске и очень люблю этот город. 12 лет там прожил. Но на Украине я уже 20 лет. Поэтому я больше украинец.