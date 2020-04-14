Алиев: «Я родился в Хабаровске, но на Украине уже 20 лет, поэтому я больше украинец»

сказал наполовину татарин)
а так, к чему это выяснение, кто где родился? дешёвые спекуляции.
Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев высказался о своем отношении к России.
– Вы родились в Хабаровске и долго играли в России. Следите за тем, что происходит в стране?
– Иногда смотрю новости. Плюс у меня родители живут в Курске. Могу спросить у них, как дела. Но мой отец и я мало говорим про политику.
– У вас ведь есть российский паспорт.
– Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в «Локомотиве» не считаться иностранцем.
– Теперь чувствуете себя больше украинцем или русским?
– Я родился в Хабаровске и очень люблю этот город. 12 лет там прожил. Но на Украине я уже 20 лет. Поэтому я больше украинец.