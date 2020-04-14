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  • Алиев: «Я родился в Хабаровске, но на Украине уже 20 лет, поэтому я больше украинец»

Алиев: «Я родился в Хабаровске, но на Украине уже 20 лет, поэтому я больше украинец»

14 апреля 2020, 19:31
11

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев высказался о своем отношении к России.

– Вы родились в Хабаровске и долго играли в России. Следите за тем, что происходит в стране?

– Иногда смотрю новости. Плюс у меня родители живут в Курске. Могу спросить у них, как дела. Но мой отец и я мало говорим про политику.

– У вас ведь есть российский паспорт.

– Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в «Локомотиве» не считаться иностранцем.

– Теперь чувствуете себя больше украинцем или русским?

– Я родился в Хабаровске и очень люблю этот город. 12 лет там прожил. Но на Украине я уже 20 лет. Поэтому я больше украинец.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Украина Алиев Александр
Комментарии (11)
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Cules2013
1586883403
сказал наполовину татарин) а так, к чему это выяснение, кто где родился? дешёвые спекуляции.
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mamba9090909
1586884565
Когда территории нынешней Украины были окраиной России, земли у края, позже перефразированные большевиками в Украину, тогда все говорили, что живут НА Украине, на краю Империи. Сейчас же, если ты считаешь Украину своей страной, правильно говорить, что живёшь В Украине. А то какой же ты украинец, так просто, парень с окраины.))
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giluxa1963
1586884842
ЧУРКА ТЫ АЗЕРСКАЯ А КРЫМ РУССКИЙ
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Mister_Tomsk
1586885375
чет алкашня заговорил много, хоть и за мой локо играл.
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Чехов на Садовой
1586885387
Как там губастая пела? ''Я родилась в сибири'', а это чмо , видимо , родилось в жопе, а не в сибири. В такую сраку оно нынче и превратилось.
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житель СПб
1586899203
Конечно, парень неадекват. И его курские родители плохо воспитывали. Почему? Видимо, потому, что внушили ему: "Где бабки - там и Родина". Вот это его миропонимание - видно из его же текста. И я рад, что многим это не нравится. И я сожалею, что Алексей продолжает в своих эмоциях оскорблять людей...
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Hektor 84
1586985550
Ты больше больной дурак, чем украинец или русский. Ни один нормальный так не ответил бы. Плохо тебя воспитали. И таких идиотов хватает. Восстановил паспорт чтоб не считаться легом. А старый пропил или в карты проиграл? Или на украине сдал чтоб там легом не считаться?
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