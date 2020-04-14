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    Алиев: «Я родился в Хабаровске, но на Украине уже 20 лет, поэтому я больше украинец»

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев высказался о своем отношении к России.

    – Вы родились в Хабаровске и долго играли в России. Следите за тем, что происходит в стране?

    – Иногда смотрю новости. Плюс у меня родители живут в Курске. Могу спросить у них, как дела. Но мой отец и я мало говорим про политику.

    – У вас ведь есть российский паспорт.

    – Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в «Локомотиве» не считаться иностранцем.

    – Теперь чувствуете себя больше украинцем или русским?

    – Я родился в Хабаровске и очень люблю этот город. 12 лет там прожил. Но на Украине я уже 20 лет. Поэтому я больше украинец.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9728

      Cules2013 4 минуты назад

      сказал наполовину татарин)
      а так, к чему это выяснение, кто где родился? дешёвые спекуляции.

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