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    Де Лигт: «Как-то в душе партнеры шутили надо мной, что у меня в руке магнит»

    Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт высказал свое отношение к тому, что часто играл руками в матчах этого сезона.

    «Было непросто, потому что чувствовал на себе огромное внимание. В своей второй игре я забил в свои ворота. Тогда давление усилилось, но я знал, что на тренировках у меня все в порядке. Шаг за шагом я становился лучше.

    Мне кажется, я поздно перешел в «Ювентус», потому что между ними и «Аяксом» были проблемы. Я поехал в Азию и ни разу не тренировался. Я сыграл через два дня против «Тоттенхэма», и я не мог дышать после 20 минут матча.

    Кроме того, мы играем зонально, а я всегда действовал персонально. Так что все было немного иначе. Я хочу побеждать и подавать пример другим игрокам.

    Как-то в душе партнеры шутили надо мной, что у меня в руке как будто магнит!

    Лучше всего описывает то, как мне не везет, – это пенальти, который я привез против Германии. Мяч упал, я посмотрел вверх и вдруг увидел, как он ударяется в мою руку», – рассказал де Лигт.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:25
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