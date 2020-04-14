Де Лигт: «Как-то в душе партнеры шутили надо мной, что у меня в руке магнит»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт высказал свое отношение к тому, что часто играл руками в матчах этого сезона.

«Было непросто, потому что чувствовал на себе огромное внимание. В своей второй игре я забил в свои ворота. Тогда давление усилилось, но я знал, что на тренировках у меня все в порядке. Шаг за шагом я становился лучше.

Мне кажется, я поздно перешел в «Ювентус», потому что между ними и «Аяксом» были проблемы. Я поехал в Азию и ни разу не тренировался. Я сыграл через два дня против «Тоттенхэма», и я не мог дышать после 20 минут матча.

Кроме того, мы играем зонально, а я всегда действовал персонально. Так что все было немного иначе. Я хочу побеждать и подавать пример другим игрокам.

Как-то в душе партнеры шутили надо мной, что у меня в руке как будто магнит!

Лучше всего описывает то, как мне не везет, – это пенальти, который я привез против Германии. Мяч упал, я посмотрел вверх и вдруг увидел, как он ударяется в мою руку», – рассказал де Лигт.