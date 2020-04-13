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  • Акинфеев: «Не представляю, как люди сидят на карантине в небольших квартирах»

Акинфеев: «Не представляю, как люди сидят на карантине в небольших квартирах»

13 апреля 2020, 09:43
13

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о сложностях пребывания на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится, потому что очень тяжело. Особенно я понимаю людей, которые не за городом живут. Мне в этом случае повезло – всегда была мечта построить дом и жить за городом. 15-летней давности мечта осуществилась, сбылась. Я хотя бы могу гулять с детьми вокруг дома. А те люди, которые живут в небольших квартирах... Я не представляю, если честно», – сказал Акинфеев.

  • РПЛ из-за пандемии приостановлена до 31 мая.
  • В связи с эпидемиологической ситуацией футболистам запрещено тренироваться за пределами дома.
  • В России коронавирусом заболели 15 770 человек, 130 заразившихся скончались.

Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (13)
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Иван Петров 1986
1586761504
Так у людей нет столько бабла как у вас. Поделиться слабо?
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кто там
1586763989
Прочитал, возник вопрос. Это с его слов, слово в слово было записано? Он или тот кто это записывал был пьян? Ибо несвязный спич получился у Игоря, особенно в 2х последних предложениях - полнейший ахтунг.
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кто там
1586766950
Пользователь Пекарь21 знай что ты пидо рас и сын шала вы, который только исподтишка гадит, как настоящий попущенец) *** л тебя и весть твой зачуханный род))0
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3a zenit
1586768983
понтанулся домиком?Работаю по Лен.обл. домики от района по 20-200 лямов у людей бабла немеряно...строил что ты строил?узбеки с молдаванами тебе строили
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Граф2019
1586771648
да не чего гриппа бояться! социальный статус умерших скрывают?! в штатах вон в основном дохнут бомжи,мокрые спины, ****, нарики конченные. вот потеплеет и низший слой вымрет; вот тогда плавно спустят все на тормоза! и не ждите торжественных реляций...даже Трампуша озвучил циферку-200тысяч сапиенс !
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морозз
1586773250
Игорь походу проснулся, у нас многие не имеют даже маленьких квартир, живут в коммуналках и общежитиях!
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Кодем
1586773298
Нашел чему удивляться,слабо махнуться на месячишко,чтобы имел полное представление,у меня двушка обычная,живем вчетвером.
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guron88
1586795500
Акинфеев, пусть благодарит судьбу, что выбрал профессию футболиста, и что самое главное, оказался в нужное время (2002 - 2019 =мировые цены на нефть) и в нужном месте ( РФ ), где местный алигархат, задрал оклады футбалёрам, до небесных высот...
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