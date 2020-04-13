Акинфеев: «Не представляю, как люди сидят на карантине в небольших квартирах»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о сложностях пребывания на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится, потому что очень тяжело. Особенно я понимаю людей, которые не за городом живут. Мне в этом случае повезло – всегда была мечта построить дом и жить за городом. 15-летней давности мечта осуществилась, сбылась. Я хотя бы могу гулять с детьми вокруг дома. А те люди, которые живут в небольших квартирах... Я не представляю, если честно», – сказал Акинфеев.

РПЛ из-за пандемии приостановлена до 31 мая.

В связи с эпидемиологической ситуацией футболистам запрещено тренироваться за пределами дома.

В России коронавирусом заболели 15 770 человек, 130 заразившихся скончались.

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