Акинфеев: «Не представляю, как люди сидят на карантине в небольших квартирах»

Нашел чему удивляться,слабо махнуться на месячишко,чтобы имел полное представление,у меня двушка обычная,живем вчетвером.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о сложностях пребывания на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.
«Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится, потому что очень тяжело. Особенно я понимаю людей, которые не за городом живут. Мне в этом случае повезло – всегда была мечта построить дом и жить за городом. 15-летней давности мечта осуществилась, сбылась. Я хотя бы могу гулять с детьми вокруг дома. А те люди, которые живут в небольших квартирах... Я не представляю, если честно», – сказал Акинфеев.
- РПЛ из-за пандемии приостановлена до 31 мая.
- В связи с эпидемиологической ситуацией футболистам запрещено тренироваться за пределами дома.
- В России коронавирусом заболели 15 770 человек, 130 заразившихся скончались.
Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»