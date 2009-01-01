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    Акинфеев: «Не представляю, как люди сидят на карантине в небольших квартирах»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о сложностях пребывания на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

    «Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится, потому что очень тяжело. Особенно я понимаю людей, которые не за городом живут. Мне в этом случае повезло – всегда была мечта построить дом и жить за городом. 15-летней давности мечта осуществилась, сбылась. Я хотя бы могу гулять с детьми вокруг дома. А те люди, которые живут в небольших квартирах... Я не представляю, если честно», – сказал Акинфеев.

    • РПЛ из-за пандемии приостановлена до 31 мая.
    • В связи с эпидемиологической ситуацией футболистам запрещено тренироваться за пределами дома.
    • В России коронавирусом заболели 15 770 человек, 130 заразившихся скончались.

    Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13

      Кодем 1 час назад

      Нашел чему удивляться,слабо махнуться на месячишко,чтобы имел полное представление,у меня двушка обычная,живем вчетвером.

      2
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      Рейтинг: +2825

      морозз 1 час назад

      Игорь походу проснулся, у нас многие не имеют даже маленьких квартир, живут в коммуналках и общежитиях!

      3
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      Рейтинг: +459

      Граф2019 2 часа назад

      да не чего гриппа бояться! социальный статус умерших скрывают?! в штатах вон в основном дохнут бомжи,мокрые спины, ****, нарики конченные. вот потеплеет и низший слой вымрет; вот тогда плавно спустят все на тормоза! и не ждите торжественных реляций...даже Трампуша озвучил циферку-200тысяч сапиенс !

      1
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      Рейтинг: +459

      Граф2019 > Граф2019 2 часа назад

      слово афроамериканец не можно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3790

      3a zenit 2 часа назад

      понтанулся домиком?Работаю по Лен.обл. домики от района по 20-200 лямов у людей бабла немеряно...строил что ты строил?узбеки с молдаванами тебе строили

      2
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      Рейтинг: +477

      кто там 3 часа назад

      Пользователь Пекарь21 знай что ты пидо рас и сын шала вы, который только исподтишка гадит, как настоящий попущенец)
      *** л тебя и весть твой зачуханный род))0

      2
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      Рейтинг: +477

      кто там 4 часа назад

      Прочитал, возник вопрос.

      Это с его слов, слово в слово было записано? Он или тот кто это записывал был пьян? Ибо несвязный спич получился у Игоря, особенно в 2х последних предложениях - полнейший ахтунг.

      0
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      Рейтинг: +1017

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Так у людей нет столько бабла как у вас. Поделиться слабо?

      3
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      Рейтинг: +1380

      Майор Дзагоев > Иван Петров 1986 4 часа назад

      Вот уж не Акинфееву говорить, что у него чересчур много бабла. Свое он более чем справедливо заработал. И потом - а че ж ты сам не стал футболистом и столько не заработал-то?

      1
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      Рейтинг: +438

      elessar arnor > Иван Петров 1986 4 часа назад

      нах с тобой делиться, пид ора с наглый

      -2
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      Рейтинг: +1017

      Иван Петров 1986 > Майор Дзагоев 2 часа назад

      Не всем же футболерами быть. Я 45 лет конструктором проработал. Сначала угледобывающие комбайны проектировал, внедрял их по шахтам. Когда эту отрасль благополучно угробили, на частника работал.

      4
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      Рейтинг: +3790

      3a zenit > Иван Петров 1986 2 часа назад

      да в ы е б ну л с я он

      1
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