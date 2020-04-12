Отчимом Неймара может стать 22-летний киберспортсмен

Мама нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвеш начала встречаться с 22-летним киберспортсменом Тиаго Рамосом, пишет UOL Esporte. Если их отношения перерастут в брак, то отчимом футболиста станет человек младше его.

«Необъяснимое невозможно объяснить», – написала в социальной сети под фотографией Гонсалвеш.

Рамос играет в Free Fire.

Неймар сейчас находится в Бразилии, поскольку сезон в Европе приостановлен.

Агентом Неймара является его отец.