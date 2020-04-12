Отчимом Неймара может стать 22-летний киберспортсмен

Мама нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвеш начала встречаться с 22-летним киберспортсменом Тиаго Рамосом, пишет UOL Esporte. Если их отношения перерастут в брак, то отчимом футболиста станет человек младше его.
«Необъяснимое невозможно объяснить», – написала в социальной сети под фотографией Гонсалвеш.
- Рамос играет в Free Fire.
- Неймар сейчас находится в Бразилии, поскольку сезон в Европе приостановлен.
- Агентом Неймара является его отец.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Надин Гонсалвеш