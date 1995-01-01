Рибалта: «У нас нет необходимости продавать Азмуна. Кризисных финансовых последствий пандемия «Зениту» не принесет»

Конечно не принесёт, кто бы сомневался
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал интерес к форварду Сердару Азмуну из «Наполи». Аргентинец обратил внимание, что у россиян нет необходимости продавать иранца.
«Читал об интересе «Наполи» к Азмуну, но в клуб ничего не приходило. Азмун много дал «Зениту», забил много голов, для нас это важный футболист. Необходимости продавать его у нас нет, несмотря на коронавирус. Пандемия не принесет нам кризисных финансовых последствий», – сказал Рибалта в эфире «Радио Мартэ».
- Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать форварда летом за 25 миллионов евро.
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.