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  • Рибалта: «У нас нет необходимости продавать Азмуна. Кризисных финансовых последствий пандемия «Зениту» не принесет»

Рибалта: «У нас нет необходимости продавать Азмуна. Кризисных финансовых последствий пандемия «Зениту» не принесет»

12 апреля 2020, 08:58
4

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал интерес к форварду Сердару Азмуну из «Наполи». Аргентинец обратил внимание, что у россиян нет необходимости продавать иранца.

«Читал об интересе «Наполи» к Азмуну, но в клуб ничего не приходило. Азмун много дал «Зениту», забил много голов, для нас это важный футболист. Необходимости продавать его у нас нет, несмотря на коронавирус. Пандемия не принесет нам кризисных финансовых последствий», – сказал Рибалта в эфире «Радио Мартэ».

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать форварда летом за 25 миллионов евро.
  • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: Il Mattino
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Зенит Азмун Сердар
Комментарии (4)
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житель СПб
1586679098
Полное непонимание у всех перспектив Клуба в сложившейся обстановке... Но, надеюсь, будет больше стараний сохранить Кокорина в команде.
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Cules2013
1586680352
Конечно не принесёт, кто бы сомневался
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кто там
1586683856
Поэтому нужно ещё каталонским недотёпам помочь ЗП ведомость разгрузить, а то месси нечем скоро кормить будет и прикупить ещё парочку игроков от который вираж будет в восторге(умтити, дембеляшу, семеду))0
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Сильвербой
1586696710
Да никто и сомневается! Бочка та, бездонная же! Это принесет проблемы народу, но на народ у нас всем пох...!
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