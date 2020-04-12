Рибалта: «У нас нет необходимости продавать Азмуна. Кризисных финансовых последствий пандемия «Зениту» не принесет»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал интерес к форварду Сердару Азмуну из «Наполи». Аргентинец обратил внимание, что у россиян нет необходимости продавать иранца.

«Читал об интересе «Наполи» к Азмуну, но в клуб ничего не приходило. Азмун много дал «Зениту», забил много голов, для нас это важный футболист. Необходимости продавать его у нас нет, несмотря на коронавирус. Пандемия не принесет нам кризисных финансовых последствий», – сказал Рибалта в эфире «Радио Мартэ».