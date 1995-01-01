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    Рибалта: «У нас нет необходимости продавать Азмуна. Кризисных финансовых последствий пандемия «Зениту» не принесет»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал интерес к форварду Сердару Азмуну из «Наполи». Аргентинец обратил внимание, что у россиян нет необходимости продавать иранца.

    «Читал об интересе «Наполи» к Азмуну, но в клуб ничего не приходило. Азмун много дал «Зениту», забил много голов, для нас это важный футболист. Необходимости продавать его у нас нет, несмотря на коронавирус. Пандемия не принесет нам кризисных финансовых последствий», – сказал Рибалта в эфире «Радио Мартэ».

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать форварда летом за 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: Il Mattino

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9719

      Cules2013 20 минут назад

      Конечно не принесёт, кто бы сомневался

      0
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      Рейтинг: +1193

      житель СПб 41 минуту назад

      Полное непонимание у всех перспектив Клуба в сложившейся обстановке... Но, надеюсь, будет больше стараний сохранить Кокорина в команде.

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