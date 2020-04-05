Азмун – об интересе «Наполи»: «Посмотрим, что будет. Я люблю «Зенит»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе со стороны «Наполи».

«Ничего об этом не знаю. Но я тоже читал новости.

Я люблю «Зенит», у меня с ним контракт. Посмотрим, что будет», – сказал Азмун в прямом эфире инстаграма.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать форварда летом за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.

«Зенит» запросил у «Наполи» за Азмуна 25 миллионов, трансфер может состояться летом