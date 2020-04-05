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  • Азмун – об интересе «Наполи»: «Посмотрим, что будет. Я люблю «Зенит»

Азмун – об интересе «Наполи»: «Посмотрим, что будет. Я люблю «Зенит»

5 апреля 2020, 23:37
10

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе со стороны «Наполи».

«Ничего об этом не знаю. Но я тоже читал новости.

Я люблю «Зенит», у меня с ним контракт. Посмотрим, что будет», – сказал Азмун в прямом эфире инстаграма.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать форварда летом за 25 миллионов евро.
  • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.

«Зенит» запросил у «Наполи» за Азмуна 25 миллионов, трансфер может состояться летом

Источник: Инстаграм Сердара Азмуна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Зенит Азмун Сердар
Комментарии (10)
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Mister_Tomsk
1586123434
ага, зенит)))) бабки ты любишь)))) а не зенит()
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Павелий
1586127037
"... Я люблю Зенит за то, что могу набивать карман деньгами Газпрома!"
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Kollljan
1586146771
В последнее время о Спартаке забыли. Все новости только о Зените. Вывод: Зенит самый популярный клуб России.
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valkam72
1586161112
Азмун - Посмотрим что будет. Я очень люблю деньги.
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nik55
1586168173
кто больше заплатит того ты и любишь-----в общем ты трепло
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житель СПб
1586187504
Хрень какая-то в комментариях! И я читаю где-то, что болельщики Зенита самые "грязные"?! Почитайте внизу - может, мнение изменится? Я за настоящих футбольных болельщиков разных команд на этом сайте. А Азмун - хороший, добросовестный игрок. Удачи ему!
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