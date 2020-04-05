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    Азмун – об интересе «Наполи»: «Посмотрим, что будет. Я люблю «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе со стороны «Наполи».

    «Ничего об этом не знаю. Но я тоже читал новости.

    Я люблю «Зенит», у меня с ним контракт. Посмотрим, что будет», – сказал Азмун в прямом эфире инстаграма.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать форварда летом за 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.

    «Зенит» запросил у «Наполи» за Азмуна 25 миллионов, трансфер может состояться летом

    Источник: Инстаграм Сердара Азмуна

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    05.04.2020 23:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2063

      alarm 19 минут назад

      про спартак так скажет только дезеув, остальные бегут при первой возможности!

      0
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      Рейтинг: +1086

      FENIX-SL 39 минут назад

      любит зенит?
      а кто бы его не любил когда посыпают деньгами
      какой наполи?

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