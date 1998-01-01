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    Селюк: «После коронавируса в РПЛ не будут платить 4 миллиона 34-летним игрокам, как «Локомотив»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, какие изменения с зарплатами произойдут в РПЛ после возобновления сезона. Оно случится не раньше 31 мая.

    «Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в «Локомотиве». Клубы оказались в очень сложном положении. Чтобы выжить, придется более аккуратно расходовать выделяемые средства. Бюджетного финансирования практически не будет. Поэтому я бы посоветовал РФС разрешить клубам ФНЛ досрочно завершить сезон. Там продление чемпионата на месяц-полтора еще более критично, чем в РПЛ», – сказал Селюк «Советскому спорту».

    • РПЛ приостановили в марте.
    • Число зараженных в России растет день за днем.
    • По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5455

      paracetamol 1 час назад

      Это не Локо, это РЖД платит нашими билетами.

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      Рейтинг: +260

      GreyDM 2 часа назад

      На счёт ФНЛ соглашусь-там многим командам региональные власти помогают, а сейчас проблем ,требующих немалого финансирования, и без футбола хватать будет...

      0
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      Рейтинг: +3392

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Просто жить по средствам , на самоокупаемости.
      Не куда наши футболёры не денутся , уровень не тот.
      Такая же херня и в хоккее. Хватит уже государство доить.

      0
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      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis 3 часа назад

      может и было такое..этому именно поверить можно..но не локо думаю все таки..пусть там ... платят фантастит.деньги нам же нужно сократить в 3-5 раз зарплаты..не хотят пусть уходят! там не возьмут! что бы нам огорчиться..пойдут в свой бизнес паралельный..или проживать на накопленное..брать уже по умению ребят а не по звонку..

      1
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      Рейтинг: +16105

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      При чём здесь 34-летние, огромные зарплаты вообще должны быть исключением.

      3
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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 4 часа назад

      Ну твоим рабам и в 20, и в 25 никогда столько платить не станут. Глупо называть агентом этого трепача. За столько лет угадать лишь с одним футболистом.

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