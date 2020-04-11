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  • Селюк: «После коронавируса в РПЛ не будут платить 4 миллиона 34-летним игрокам, как «Локомотив»

Селюк: «После коронавируса в РПЛ не будут платить 4 миллиона 34-летним игрокам, как «Локомотив»

11 апреля 2020, 17:38
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, какие изменения с зарплатами произойдут в РПЛ после возобновления сезона. Оно случится не раньше 31 мая.

«Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в «Локомотиве». Клубы оказались в очень сложном положении. Чтобы выжить, придется более аккуратно расходовать выделяемые средства. Бюджетного финансирования практически не будет. Поэтому я бы посоветовал РФС разрешить клубам ФНЛ досрочно завершить сезон. Там продление чемпионата на месяц-полтора еще более критично, чем в РПЛ», – сказал Селюк «Советскому спорту».

  • РПЛ приостановили в марте.
  • Число зараженных в России растет день за днем.
  • По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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Hektor 84
1586617427
Ну твоим рабам и в 20, и в 25 никогда столько платить не станут. Глупо называть агентом этого трепача. За столько лет угадать лишь с одним футболистом.
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DOCTOR PENALTY
1586618777
При чём здесь 34-летние, огромные зарплаты вообще должны быть исключением.
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Chernyi Lis
1586621528
может и было такое..этому именно поверить можно..но не локо думаю все таки..пусть там ... платят фантастит.деньги нам же нужно сократить в 3-5 раз зарплаты..не хотят пусть уходят! там не возьмут! что бы нам огорчиться..пойдут в свой бизнес паралельный..или проживать на накопленное..брать уже по умению ребят а не по звонку..
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GreyDM
1586627526
На счёт ФНЛ соглашусь-там многим командам региональные власти помогают, а сейчас проблем ,требующих немалого финансирования, и без футбола хватать будет...
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paracetamol
1586628987
Это не Локо, это РЖД платит нашими билетами.
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Aston
1586681599
Я бы тебе посоветовал заткнуться и пропасть из сми,жид
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