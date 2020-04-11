Селюк: «После коронавируса в РПЛ не будут платить 4 миллиона 34-летним игрокам, как «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, какие изменения с зарплатами произойдут в РПЛ после возобновления сезона. Оно случится не раньше 31 мая.

«Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в «Локомотиве». Клубы оказались в очень сложном положении. Чтобы выжить, придется более аккуратно расходовать выделяемые средства. Бюджетного финансирования практически не будет. Поэтому я бы посоветовал РФС разрешить клубам ФНЛ досрочно завершить сезон. Там продление чемпионата на месяц-полтора еще более критично, чем в РПЛ», – сказал Селюк «Советскому спорту».