Федотов: «Руководство «Сочи» дало гарантии, что мы все вместе сделаем шаг вперед»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что перед назначением получил от руководства гарантии. Специалист пришел в команду в прошлом году из «Оренбурга».

«Это интересный и амбициозный проект, где нужно проявить все свои лучшие качества. Было предложено развиваться, но, естественно, сначала нужно остаться в РПЛ.

Нужно сказать, что здесь не все зависит от нас. Нужно оглядываться на результаты наших конкурентов. Очень интересно поработать в таких непростых условиях. Это вызов. Руководством были даны гарантии, что мы все вместе сделаем этот шаг вперед», – сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».