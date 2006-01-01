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    Федотов: «Руководство «Сочи» дало гарантии, что мы все вместе сделаем шаг вперед»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что перед назначением получил от руководства гарантии. Специалист пришел в команду в прошлом году из «Оренбурга».

    «Это интересный и амбициозный проект, где нужно проявить все свои лучшие качества. Было предложено развиваться, но, естественно, сначала нужно остаться в РПЛ.

    Нужно сказать, что здесь не все зависит от нас. Нужно оглядываться на результаты наших конкурентов. Очень интересно поработать в таких непростых условиях. Это вызов. Руководством были даны гарантии, что мы все вместе сделаем этот шаг вперед», – сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Сочи» во время зимней паузы шел последним, сейчас идет 12-м.
    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 31 мая.
    • От инфекции по всему миру умерло более 100000 человек.

    Источник: Sportbox

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