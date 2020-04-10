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Зарплату Неймара в «ПСЖ» могут урезать в два раза

10 апреля 2020, 11:41
2

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) в сотрудничестве с Министерством экономики и финансов выпустила рекомендации о сокращении зарплат игроков Лиги 1 на время приостановки сезона.

Зарплаты игроков, которые получают от 10 тысяч до 20 тысяч евро в месяц, могут сократить на 20%, от 20 тысяч до 50 тысяч евро – на 30%, от 50 тысяч до 100 тысяч – на 40%.

Самому высокооплачиваемому игроку Лиги 1 полузащитнику «ПСЖ» Неймару предлагают урезать зарплату на половину от полной суммы.

  • Рекомендации профсоюза не относятся к футболистам, чей оклад составляет менее 10 тысяч евро в месяц.
  • По данным France Football, Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 31,6 миллиона евро в год.

Источник: ESPN
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (2)
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Hektor 84
1586508937
У нас в России тоже такую схему надо ввести для футболистов, депутатов и комментаторов Газпром срач тв
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Cules2013
1586512339
лол
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