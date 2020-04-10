Зарплату Неймара в «ПСЖ» могут урезать в два раза

Странный профсоюз, который против интересов работника выступает.И для чего таким платить отчисления каждый месяц, если тебя никто и не собирается защищать?
Было бы в России, то уже обязательно набежала толпа с криками "продались власть", а раз дело во Франции, то это совсем другое.
Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) в сотрудничестве с Министерством экономики и финансов выпустила рекомендации о сокращении зарплат игроков Лиги 1 на время приостановки сезона.
Зарплаты игроков, которые получают от 10 тысяч до 20 тысяч евро в месяц, могут сократить на 20%, от 20 тысяч до 50 тысяч евро – на 30%, от 50 тысяч до 100 тысяч – на 40%.
Самому высокооплачиваемому игроку Лиги 1 полузащитнику «ПСЖ» Неймару предлагают урезать зарплату на половину от полной суммы.
- Рекомендации профсоюза не относятся к футболистам, чей оклад составляет менее 10 тысяч евро в месяц.
- По данным France Football, Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 31,6 миллиона евро в год.