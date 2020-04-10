Зарплату Неймара в «ПСЖ» могут урезать в два раза

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) в сотрудничестве с Министерством экономики и финансов выпустила рекомендации о сокращении зарплат игроков Лиги 1 на время приостановки сезона.

Зарплаты игроков, которые получают от 10 тысяч до 20 тысяч евро в месяц, могут сократить на 20%, от 20 тысяч до 50 тысяч евро – на 30%, от 50 тысяч до 100 тысяч – на 40%.

Самому высокооплачиваемому игроку Лиги 1 полузащитнику «ПСЖ» Неймару предлагают урезать зарплату на половину от полной суммы.