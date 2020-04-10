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    Зарплату Неймара в «ПСЖ» могут урезать в два раза

    Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) в сотрудничестве с Министерством экономики и финансов выпустила рекомендации о сокращении зарплат игроков Лиги 1 на время приостановки сезона.

    Зарплаты игроков, которые получают от 10 тысяч до 20 тысяч евро в месяц, могут сократить на 20%, от 20 тысяч до 50 тысяч евро – на 30%, от 50 тысяч до 100 тысяч – на 40%.

    Самому высокооплачиваемому игроку Лиги 1 полузащитнику «ПСЖ» Неймару предлагают урезать зарплату на половину от полной суммы.

    • Рекомендации профсоюза не относятся к футболистам, чей оклад составляет менее 10 тысяч евро в месяц.
    • По данным France Football, Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 31,6 миллиона евро в год.

    Источник: ESPN

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    10.04.2020 11:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +950

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      Странный профсоюз, который против интересов работника выступает.И для чего таким платить отчисления каждый месяц, если тебя никто и не собирается защищать?
      Было бы в России, то уже обязательно набежала толпа с криками "продались власть", а раз дело во Франции, то это совсем другое.

      0
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      Рейтинг: +9702

      Cules2013 18 часов назад

      лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2819

      Борат 18 часов назад

      ну хоть социальное пособие ему будет какое-то чтобы с голоду не подох ?!
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +2188

      solodealer 18 часов назад

      Вот это да!)))
      Теперь он будет получать не аж тыщу квитильёнов в секунду, а в целых два раза меньше?
      Катастрофа!
      Бедный...как же он будет пиццу есть не на брильянтовом подносе?
      Или что там у них в Бразилии за фаст-фуд - буррито? Пастель? Эсфиха? Бригадейро?

      1
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      Рейтинг: +2095

      Hektor 84 19 часов назад

      У нас в России тоже такую схему надо ввести для футболистов, депутатов и комментаторов Газпром срач тв

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