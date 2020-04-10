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  • Геркус – об отказе игроков «Локомотива» урезать зарплаты: «Давление точно не выход из этой тяжелой ситуации»

Геркус – об отказе игроков «Локомотива» урезать зарплаты: «Давление точно не выход из этой тяжелой ситуации»

10 апреля 2020, 01:23

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию в московском клубе, касающуюся нежелания футболистов идти на урезание своих окладов.

«Сокращение зарплат – это очень непростой вопрос. Игроки, какими бы высокими ни были их зарплаты, зарабатывают их честным трудом, они эти деньги не нашли, не украли, не получили в наследство, а заработали. Это с одной стороны.

С другой, всем сейчас непросто, непросто и клубам и их спонсорам. И в тех случаях, когда игроки идут на временное снижение зарплат, такие жесты получают широкий резонанс и оцениваются с большим уважением. Уважением к своему работодателю в первую очередь.

Однако такие жесты должны быть искренними, не скопированными, совершаться добровольно, а не под давлением. Поэтому здесь выходит на первый план процесс переговоров, очень деликатных и важных. Но давление точно не выход из этой тяжелой ситуации», – сказал Геркус.

Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
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