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    Геркус – об отказе игроков «Локомотива» урезать зарплаты: «Давление точно не выход из этой тяжелой ситуации»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию в московском клубе, касающуюся нежелания футболистов идти на урезание своих окладов.

    «Сокращение зарплат – это очень непростой вопрос. Игроки, какими бы высокими ни были их зарплаты, зарабатывают их честным трудом, они эти деньги не нашли, не украли, не получили в наследство, а заработали. Это с одной стороны.

    С другой, всем сейчас непросто, непросто и клубам и их спонсорам. И в тех случаях, когда игроки идут на временное снижение зарплат, такие жесты получают широкий резонанс и оцениваются с большим уважением. Уважением к своему работодателю в первую очередь.

    Однако такие жесты должны быть искренними, не скопированными, совершаться добровольно, а не под давлением. Поэтому здесь выходит на первый план процесс переговоров, очень деликатных и важных. Но давление точно не выход из этой тяжелой ситуации», – сказал Геркус.

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    Источник: «Спорт РБК»

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