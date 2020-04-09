Эмери может возглавить «Милан»

«Милан» рассматривает вариант с приглашением Унаи Эмери на пост главного тренера.
По информации Football Italia, испанец входит в шорт-лист клуба наряду с Ральфом Рангником и Лучано Спаллетти.
У Эмери хорошие шансы возглавить команду благодаря связям с генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом, который в 2018 году нанимал его на работу в «Арсенал».
- Сейчас пост тренера занимает Стефано Пиоли.
- «Арсенал» отправил в отставку Эмери 29 ноября 2019 года.
- «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
Источник: Football Italia