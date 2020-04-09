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    Эмери может возглавить «Милан»

    «Милан» рассматривает вариант с приглашением Унаи Эмери на пост главного тренера.

    По информации Football Italia, испанец входит в шорт-лист клуба наряду с Ральфом Рангником и Лучано Спаллетти.

    У Эмери хорошие шансы возглавить команду благодаря связям с генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом, который в 2018 году нанимал его на работу в «Арсенал».

    • Сейчас пост тренера занимает Стефано Пиоли.
    • «Арсенал» отправил в отставку Эмери 29 ноября 2019 года.
    • «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    09.04.2020 19:58
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