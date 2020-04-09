Эмери может возглавить «Милан»

«Милан» рассматривает вариант с приглашением Унаи Эмери на пост главного тренера.

По информации Football Italia, испанец входит в шорт-лист клуба наряду с Ральфом Рангником и Лучано Спаллетти.

У Эмери хорошие шансы возглавить команду благодаря связям с генеральным директором «Милана» Иваном Газидисом, который в 2018 году нанимал его на работу в «Арсенал».