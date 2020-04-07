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    Дюпин – о понижении зарплаты: «Рубин» поставил нас перед фактом и сказал, что в будущем, может быть, возвратят»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как в клубе прошла процедура понижения зарплат ввиду приостановки чемпионата. Казанцы допускают, что потери игроков удастся компенсировать.

    «31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты. Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят. Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву», – сказал Дюпин «Матч ТВ».

    • Сокращение зарплат также случилось, в частности, в «Зените» и в «Спартаке».
    • Сезон не возобновится раньше 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2020 23:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +258

      Ziklop 19 часов назад

      Хочется поскорее всем вернуться к нормальной работе, а некоторым это время нравится, власти немеренно.

      1
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      Рейтинг: +589

      Cleaner 22 часа назад

      Что значит "может быть"? Контракт есть контракт. Форс-мажор закончится и все вернется к прежнему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      anjaneri 8 апреля, 06:03

      Дюпон хороший воротила, он свое еще наверстает...

      0
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