Дюпин – о понижении зарплаты: «Рубин» поставил нас перед фактом и сказал, что в будущем, может быть, возвратят»

Хочется поскорее всем вернуться к нормальной работе, а некоторым это время нравится, власти немеренно.
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как в клубе прошла процедура понижения зарплат ввиду приостановки чемпионата. Казанцы допускают, что потери игроков удастся компенсировать.
«31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты. Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят. Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву», – сказал Дюпин «Матч ТВ».
- Сокращение зарплат также случилось, в частности, в «Зените» и в «Спартаке».
- Сезон не возобновится раньше 31 мая из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.