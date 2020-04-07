Дюпин – о понижении зарплаты: «Рубин» поставил нас перед фактом и сказал, что в будущем, может быть, возвратят»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как в клубе прошла процедура понижения зарплат ввиду приостановки чемпионата. Казанцы допускают, что потери игроков удастся компенсировать.

«31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты. Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят. Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву», – сказал Дюпин «Матч ТВ».