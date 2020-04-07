Чеферин: «Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом»

Некоторые мудазвоны мечтают отменить всё и сезон аннулировать , заразная штука.
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность, что «Ливерпуль» станет победителем АПЛ в этом сезоне, несмотря на вынужденную паузу в турнире из-за пандемии коронавируса.
«Я не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом. Понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет при пустых трибунах или даже в офисах на переговорах, но я верю, что они так или иначе получат титул», – сказал Чеферин.
- «Ливерпуль» не становился чемпионом Англии с 1990 года.
- Команда Юргена Клоппа опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков.
- Для досрочной победы в Премьер-лиге мерсисайдцам осталось выиграть два матча в девяти турах.