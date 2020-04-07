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    Чеферин: «Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом»

    Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность, что «Ливерпуль» станет победителем АПЛ в этом сезоне, несмотря на вынужденную паузу в турнире из-за пандемии коронавируса.

    «Я не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом. Понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет при пустых трибунах или даже в офисах на переговорах, но я верю, что они так или иначе получат титул», – сказал Чеферин.

    • «Ливерпуль» не становился чемпионом Англии с 1990 года.
    • Команда Юргена Клоппа опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков.
    • Для досрочной победы в Премьер-лиге мерсисайдцам осталось выиграть два матча в девяти турах.

    Источник: The Independent

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    07.04.2020 00:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +258

      Ziklop 7 апреля, 11:12

      Некоторые мудазвоны мечтают отменить всё и сезон аннулировать , заразная штука.

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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 10:40

      А Вы, г-н Чеферин, пофилософствуйте....
      Вот представьте: Вы смотрите кинофильм...смотрите его НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ и знаете, что в конце главный герой останется в живых, хотя к серединекартины всё ведёт к обратному... Ваша подруга фильм НЕ СМОТРЕЛА, и Вы ей не рассказываете о развязке...Она плачет, и страдает, предвкушая смерть героя...
      И тут...объявляют войну ...сеанс обрывают и всех отправляют по домам...Вряд ли вам когда-либо удастся этот фильм досмотреть...
      ПОПРОБУЙТЕ ВАШЕЙ ПОДРУГЕ ДОКАЗАТЬ, ЧТО "ВСЁ ЮУДЕТ ХОРОШО", КОГДА ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО ОНА ВИДЕЛА, ЭТО ТО, КАК ГЕРОЯ СО СВЯЗАННЫМИ НОГАМИ И РУКАМИ НОЧЬЮ ВЫБРАСЫВАЮТ ЗА **********....А БЕРЕГА НЕ ВИДНО))

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      Рейтинг: +2168

      solodealer > solodealer 7 апреля, 10:41

      забанили: "за борт корабля"...Это что, запрещённая лексика?????

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