«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест

«Ливерпуль» не будет принимать участие в государственной программе сохранения рабочих мест.

Британское правительство предлагает компенсировать 80 процентов зарплаты сотрудников компаний из госбюджета.

Сначала «Ливерпуль» согласился на получение помощи, которая позволила бы клубу сэкономить от 700 до 800 тысяч фунтов, однако после критики в свой адрес изменил решение.

Генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур принес извинения болельщикам за изначальные планы по участию в программе.