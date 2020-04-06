Лепсая: «Малком приехал в Россию за деньгами. Зачем еще переезжать из Барселоны в Петербург?»

Бывший генеральный директор «Балтики», футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит».
– Если Дзюба соберет всех в «Зените» и скажет: «Давайте пойдем на сокращение зарплаты на некоторое время, потерпим». Как отреагирует Малком, например?
– Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем еще из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и другой любой человек, – сказал Лепсая.
Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Анар Ибрагимов - бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог. Ранее в его блоге выходили интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и экс-игроком "Амкара" Мартином Якубко.