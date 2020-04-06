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    Лепсая: «Малком приехал в Россию за деньгами. Зачем еще переезжать из Барселоны в Петербург?»

    Бывший генеральный директор «Балтики», футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит».

    – Если Дзюба соберет всех в «Зените» и скажет: «Давайте пойдем на сокращение зарплаты на некоторое время, потерпим». Как отреагирует Малком, например?

    – Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем еще из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и другой любой человек, – сказал Лепсая.

    Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

    Источник: Блог Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»

    Анар Ибрагимов - бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог. Ранее в его блоге выходили интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и экс-игроком "Амкара" Мартином Якубко.

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    06.04.2020 16:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +208

      renepjd 7 апреля 2020, 15:04

      А в Барсу зачем люди едут? Футбол для профи - это такая же работа

      0
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 6 апреля 2020, 23:19

      А давайте спросим об этом кого-нибудь из бывших владельцев клуба ЛФЛ!

      0
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 6 апреля 2020, 23:18

      Ясное дело, не только Малком, а все легионеры приехал в Россию за деньгами.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 апреля 2020, 22:57

      А кто это?

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 6 апреля 2020, 21:23

      Гениальная мысль. И как он догадался, а мы, все остальные болельщики огромной России не могли дойти до этого сами. Нужно его срочно в депутаты. Может быть, в депутатском кресле его снова осенит, что нужно все-таки поднять уровень зарплат и пенсий в РФ

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2020, 21:04

      Во-первых, в Барселоне тоже зпл ограничивают. Во вторых, он предполагал, видимо, что будет в Испании с вирусом. Вот и решил пожить в городе побольше.

      1
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 6 апреля 2020, 21:04

      Если Дзюба соберет всех, то они еще должны окажутся)))

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 19:01

      А кому интересно мнение бывшего ген директора балтики? Наверно сам заплатил чтоб про него написали. Пусть лучше комментирует приобретения балтики. Решил хайпануть на малкоме.

      2
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 6 апреля 2020, 17:13

      Если Дзюба соберёт всех... Там есть кому всех собирать и о зарплате сообщать. Уже объявили о половине зарплаты за апрель и май.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 6 апреля 2020, 17:04

      приехал за огромные деньги на большую з/п и ничего вообще ещё не показал и пользы не принёс, поэтому если адекватно, то отказ будет выглядеть чмошно, но в Питере деньги особо не считают, поэтому им пох

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