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  • Лепсая: «Малком приехал в Россию за деньгами. Зачем еще переезжать из Барселоны в Петербург?»

Лепсая: «Малком приехал в Россию за деньгами. Зачем еще переезжать из Барселоны в Петербург?»

6 апреля 2020, 16:51
11

Бывший генеральный директор «Балтики», футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит».

– Если Дзюба соберет всех в «Зените» и скажет: «Давайте пойдем на сокращение зарплаты на некоторое время, потерпим». Как отреагирует Малком, например?

– Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем еще из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и другой любой человек, – сказал Лепсая.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Источник: Блог Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»

Анар Ибрагимов - бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог. Ранее в его блоге выходили интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и экс-игроком "Амкара" Мартином Якубко.

Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Малком
Комментарии (11)
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Masteralex
1586181888
приехал за огромные деньги на большую з/п и ничего вообще ещё не показал и пользы не принёс, поэтому если адекватно, то отказ будет выглядеть чмошно, но в Питере деньги особо не считают, поэтому им пох
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Давид59
1586182418
Если Дзюба соберёт всех... Там есть кому всех собирать и о зарплате сообщать. Уже объявили о половине зарплаты за апрель и май.
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Hektor 84
1586188883
А кому интересно мнение бывшего ген директора балтики? Наверно сам заплатил чтоб про него написали. Пусть лучше комментирует приобретения балтики. Решил хайпануть на малкоме.
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Rus9I
1586196281
Если Дзюба соберет всех, то они еще должны окажутся)))
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житель СПб
1586196295
Во-первых, в Барселоне тоже зпл ограничивают. Во вторых, он предполагал, видимо, что будет в Испании с вирусом. Вот и решил пожить в городе побольше.
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raritet
1586197392
Гениальная мысль. И как он догадался, а мы, все остальные болельщики огромной России не могли дойти до этого сами. Нужно его срочно в депутаты. Может быть, в депутатском кресле его снова осенит, что нужно все-таки поднять уровень зарплат и пенсий в РФ
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altezzik
1586203056
А кто это?
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Давид59
1586204389
А давайте спросим об этом кого-нибудь из бывших владельцев клуба ЛФЛ!
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renepjd
1586261087
А в Барсу зачем люди едут? Футбол для профи - это такая же работа
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