Лепсая: «Малком приехал в Россию за деньгами. Зачем еще переезжать из Барселоны в Петербург?»

Бывший генеральный директор «Балтики», футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит».

– Если Дзюба соберет всех в «Зените» и скажет: «Давайте пойдем на сокращение зарплаты на некоторое время, потерпим». Как отреагирует Малком, например?

– Для этого нужно знать Малкома. Я лично его не знаю. А легионеры бывают разные. Хотя отказ не делает его неадекватным. Малком приехал в Россию за деньгами. Это очевидно. Он приехал сюда зарабатывать деньги. Зачем еще из «Барселоны» человек переезжает в Петербург? Для того, чтобы заработать деньги. Это его мотивация. А как он отреагирует, я не знаю. Но счастлив он не будет, как и другой любой человек, – сказал Лепсая.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»