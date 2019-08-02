Официально: Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Барселоны» Малкома.

Контракт с игроком подписан на пять лет.

Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего бразильца обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.

В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»