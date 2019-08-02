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    Официально: Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

    «Зенит» объявил о переходе нападающего «Барселоны» Малкома.

    Контракт с игроком подписан на пять лет.

    Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего бразильца обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

    • Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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