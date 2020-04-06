Мойес добровольно отказался от 30 процентов зарплаты

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно пошел на сокращение зарплаты на 30 процентов из-за приостановки сезона. По его мнению, это поможет клубу избежать финансовых трудностей в условиях пандемии коронавируса.

Ранее на аналогичный шаг пошли Эдди Хау («Борнмут») и Грэм Поттер («Брайтон»). АПЛ ведет переговоры и о коллективном сокращении зарплат игроков.