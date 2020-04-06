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    Мойес добровольно отказался от 30 процентов зарплаты

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно пошел на сокращение зарплаты на 30 процентов из-за приостановки сезона. По его мнению, это поможет клубу избежать финансовых трудностей в условиях пандемии коронавируса.

    Ранее на аналогичный шаг пошли Эдди Хау («Борнмут») и Грэм Поттер («Брайтон»). АПЛ ведет переговоры и о коллективном сокращении зарплат игроков.

    • Сезон АПЛ не возобновится, пока это не будет безопасно для всех.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 69000 человек.
    • «Вест Хэм» в АПЛ идет 16-м.

    Источник: The Guardian

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    06.04.2020 15:28
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