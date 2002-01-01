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    Семина за сезон РПЛ штрафовали чаще всех среди тренеров. Больше всех выплатил Шаронов

    Посчитано, как часто тренеры РПЛ по ходу сезона получали штрафы. Больше всего раз взыскание получал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – восемь (суммарная сумма – 190 тысяч рублей).

    Бывшего тренера «Рубина» Романа Шаронова штрафовали три раза, но он лидирует по выплаченной сумме – 250 тысяч.

    • Всего клубы РПЛ выплатили более 17 миллионов.
    • Декларируется, что деньги от штрафов идут на развитие футбола в стране.
    • Сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1910

      Axe111 14 минут назад

      По попе еще бы отшлепали

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