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  • Семина за сезон РПЛ штрафовали чаще всех среди тренеров. Больше всех выплатил Шаронов

Семина за сезон РПЛ штрафовали чаще всех среди тренеров. Больше всех выплатил Шаронов

5 апреля 2020, 10:59
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Посчитано, как часто тренеры РПЛ по ходу сезона получали штрафы. Больше всего раз взыскание получал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – восемь (суммарная сумма – 190 тысяч рублей).

Бывшего тренера «Рубина» Романа Шаронова штрафовали три раза, но он лидирует по выплаченной сумме – 250 тысяч.

  • Всего клубы РПЛ выплатили более 17 миллионов.
  • Декларируется, что деньги от штрафов идут на развитие футбола в стране.
  • Сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Семин Юрий Шаронов Роман
Комментарии (1)
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Axe111
1586079131
По попе еще бы отшлепали
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