Семина за сезон РПЛ штрафовали чаще всех среди тренеров. Больше всех выплатил Шаронов

Посчитано, как часто тренеры РПЛ по ходу сезона получали штрафы. Больше всего раз взыскание получал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – восемь (суммарная сумма – 190 тысяч рублей).

Бывшего тренера «Рубина» Романа Шаронова штрафовали три раза, но он лидирует по выплаченной сумме – 250 тысяч.