«Спартак» за сезон отдал на штрафы больше всех в РПЛ – 3,8 миллиона рублей. Всего клубы лиги выплатили более 17,5 миллиона

Стыдно за рылов !!!
Позор тарасовской петушатне !
Гыгы
Посчитано, что «Спартак» в сезоне РПЛ потратил на штрафы от КДК РФС больше всех – 3,8 миллиона рублей. Москвичей привлекали к ответственности 56 раз.
На втором месте идет «Зенит» – 1,9 миллиона. Самой дисциплинированной командой является «Урал» – 60000 рублей штрафов.
- Всего клубы РПЛ выплатили более 17 миллионов.
- Декларируется, что деньги от штрафов идут на развитие футбола в стране.
- Сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.