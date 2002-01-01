«Спартак» за сезон отдал на штрафы больше всех в РПЛ – 3,8 миллиона рублей. Всего клубы лиги выплатили более 17,5 миллиона

Посчитано, что «Спартак» в сезоне РПЛ потратил на штрафы от КДК РФС больше всех – 3,8 миллиона рублей. Москвичей привлекали к ответственности 56 раз.

На втором месте идет «Зенит» – 1,9 миллиона. Самой дисциплинированной командой является «Урал» – 60000 рублей штрафов.