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    «Спартак» за сезон отдал на штрафы больше всех в РПЛ – 3,8 миллиона рублей. Всего клубы лиги выплатили более 17,5 миллиона

    Посчитано, что «Спартак» в сезоне РПЛ потратил на штрафы от КДК РФС больше всех – 3,8 миллиона рублей. Москвичей привлекали к ответственности 56 раз.

    На втором месте идет «Зенит» – 1,9 миллиона. Самой дисциплинированной командой является «Урал» – 60000 рублей штрафов.

    • Всего клубы РПЛ выплатили более 17 миллионов.
    • Декларируется, что деньги от штрафов идут на развитие футбола в стране.
    • Сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2772

      Борат 1 час назад

      Стыдно за рылов !!!
      Позор тарасовской петушатне !
      Гыгы

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      Рейтинг: +3284

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Это премия Прядкина и Ко.

      0
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      Рейтинг: +2772

      Борат > Alekxei Z. 1 час назад

      Я бы сказал так - это отмыв бабла для бати цорна ! Чемоданы чемоданами, а отмытые бабки никто не отменял !!! Гыгы

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      Рейтинг: +5429

      paracetamol 2 часа назад

      Чем больше клуб может заплатить, тем больше сумма штрафа. Это давно известно!

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