Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марио Фернандес: «Кто из ЦСКА мог бы стать политиком? Акинфеев. Стендапером? Набабкин»

Марио Фернандес: «Кто из ЦСКА мог бы стать политиком? Акинфеев. Стендапером? Набабкин»

4 апреля 2020, 15:50
4

Защитник ЦСКА Марио Фернандес на ютуб-канале московского клуба ответил на вопросы об игроках команды.

– Самый пунктуальный игрок в ЦСКА?

– Акинфеев. Он всегда приезжает раньше назначенного времени. Но и я сам всегда стараюсь быть раньше.

– Кто из игроков ЦСКА мог бы стать политиком?

– Политики хорошо говорят... Опять-таки Акинфеев.

– Кто мог бы стать стендапером?

– Набабкин.

– Второй трудоголик после тебя?

– Все много работают, особенно вратари. Акинфеев первым приезжает на тренировку.

Марио Фернандес: «Дзагоев и Набабкин чаще всех ругаются матом»

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Фернандес Марио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1586010572
Просто сидеть штаны протирать все могут..
Ответить
житель СПб
1586012891
О спортсменах-политиках... Интервью поварихи: "Я пеку самые вкусные пирожки с капустой. А еще я могу быть хорошим нейрохирургом."
Ответить
Axe111
1586013077
Так он им и будет,партию подсказать!?!?!?!?
Ответить
Граф2019
1586017617
сын сапожника был шикарным политиком! эти времена возврощаются... творческих успехов! живи дальше!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+