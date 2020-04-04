Марио Фернандес: «Кто из ЦСКА мог бы стать политиком? Акинфеев. Стендапером? Набабкин»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес на ютуб-канале московского клуба ответил на вопросы об игроках команды.

– Самый пунктуальный игрок в ЦСКА?

– Акинфеев. Он всегда приезжает раньше назначенного времени. Но и я сам всегда стараюсь быть раньше.

– Кто из игроков ЦСКА мог бы стать политиком?

– Политики хорошо говорят... Опять-таки Акинфеев.

– Кто мог бы стать стендапером?

– Набабкин.

– Второй трудоголик после тебя?

– Все много работают, особенно вратари. Акинфеев первым приезжает на тренировку.

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