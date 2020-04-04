Марио Фернандес: «Кто из ЦСКА мог бы стать политиком? Акинфеев. Стендапером? Набабкин»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес на ютуб-канале московского клуба ответил на вопросы об игроках команды.
– Самый пунктуальный игрок в ЦСКА?
– Акинфеев. Он всегда приезжает раньше назначенного времени. Но и я сам всегда стараюсь быть раньше.
– Кто из игроков ЦСКА мог бы стать политиком?
– Политики хорошо говорят... Опять-таки Акинфеев.
– Кто мог бы стать стендапером?
– Набабкин.
– Второй трудоголик после тебя?
– Все много работают, особенно вратари. Акинфеев первым приезжает на тренировку.
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Источник: Ютуб-канал ЦСКА