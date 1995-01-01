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    Марио Фернандес: «Кто из ЦСКА мог бы стать политиком? Акинфеев. Стендапером? Набабкин»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес на ютуб-канале московского клуба ответил на вопросы об игроках команды.

    – Самый пунктуальный игрок в ЦСКА?

    – Акинфеев. Он всегда приезжает раньше назначенного времени. Но и я сам всегда стараюсь быть раньше.

    – Кто из игроков ЦСКА мог бы стать политиком?

    – Политики хорошо говорят... Опять-таки Акинфеев.

    – Кто мог бы стать стендапером?

    – Набабкин.

    – Второй трудоголик после тебя?

    – Все много работают, особенно вратари. Акинфеев первым приезжает на тренировку.

    Марио Фернандес: «Дзагоев и Набабкин чаще всех ругаются матом»

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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