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    Марио Фернандес: «Дзагоев и Набабкин чаще всех ругаются матом»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопросы о своих одноклубниках.

    – Кто в ЦСКА самый вспыльчивый?

    – Дзагоев.

    – Кто из команды чаще всего ругается матом?

    – Набаба [Кирилл Набабкин]. Дзагоев. Всегда одни и те же.

    – Кто научил тебя первому русскому матерному слову?

    – Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • В июле 2016 года бразильский футболист получил российское гражданство.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +16056

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Гончаренко как-то поговорил с Мусой на лавке. Я думаю он лучший по этим делам в ЦСКА.

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      Рейтинг: +309

      Proker 1 час назад

      От Петровича научились,без мата ничего не получается..

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      Рейтинг: +1054

      житель СПб 2 часа назад

      Опа! Никто Марио не объяснял, что о таких вещах у нас рассказывать не принято? Это называется - "закладывать"...

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      Рейтинг: +401

      Граф2019 3 часа назад

      иннтелект! епрст...

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      Рейтинг: +1114

      afw13 3 часа назад

      Набабкин и Дзагоев только ругаются матом, а остальные матом и разговаривают)))
      не в обиду болелам ЦСКА, шутка юмора)

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      Рейтинг: +547

      Cleaner 3 часа назад

      Набабкин ладно. Но Дзагоев!

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      Рейтинг: +1054

      житель СПб > Cleaner 2 часа назад

      А что тут удивительного? Ничего, увы. Он для меня по характеру человеческому полностью раскрылся после своего знаменитого "Зенитушка, с...!". Вся культура и интеллект - тут. Как раз с ним, как с человеком, все понятно.

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      Рейтинг: +16056

      DOCTOR PENALTY > Cleaner 35 минут назад

      Ты не слышал как Дзагоев Слуцкого на х... послал в прямом эфире во время замены?... Много потерял.

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      Рейтинг: +547

      Cleaner > житель СПб 15 минут назад

      А вот это уже я пропустил. И про Слуцкого тоже...

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