Марио Фернандес: «Дзагоев и Набабкин чаще всех ругаются матом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопросы о своих одноклубниках.

– Кто в ЦСКА самый вспыльчивый?

– Дзагоев.

– Кто из команды чаще всего ругается матом?

– Набаба [Кирилл Набабкин]. Дзагоев. Всегда одни и те же.

– Кто научил тебя первому русскому матерному слову?

– Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич.