Марио Фернандес: «Дзагоев и Набабкин чаще всех ругаются матом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопросы о своих одноклубниках.
– Кто в ЦСКА самый вспыльчивый?
– Дзагоев.
– Кто из команды чаще всего ругается матом?
– Набаба [Кирилл Набабкин]. Дзагоев. Всегда одни и те же.
– Кто научил тебя первому русскому матерному слову?
– Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич.
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- В июле 2016 года бразильский футболист получил российское гражданство.
Источник: Ютуб-канал ЦСКА