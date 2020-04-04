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  • Марио Фернандес: «Дзагоев и Набабкин чаще всех ругаются матом»

Марио Фернандес: «Дзагоев и Набабкин чаще всех ругаются матом»

4 апреля 2020, 12:19
14

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопросы о своих одноклубниках.

– Кто в ЦСКА самый вспыльчивый?

– Дзагоев.

– Кто из команды чаще всего ругается матом?

– Набаба [Кирилл Набабкин]. Дзагоев. Всегда одни и те же.

– Кто научил тебя первому русскому матерному слову?

– Я регулярно слышу, как эти слова произносятся. Но сам их стараюсь не употреблять. С момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то научить. Возможно, раньше это мог быть Игнашевич.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • В июле 2016 года бразильский футболист получил российское гражданство.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (14)
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Мага 13
1585996742
Набабкин и Дзагоев только ругаются матом, а остальные матом и разговаривают))) не в обиду болелам ЦСКА, шутка юмора)
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Граф2019
1585997045
иннтелект! епрст...
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житель СПб
1585999120
Опа! Никто Марио не объяснял, что о таких вещах у нас рассказывать не принято? Это называется - "закладывать"...
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Proker
1586000972
От Петровича научились,без мата ничего не получается..
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DOCTOR PENALTY
1586006157
Гончаренко как-то поговорил с Мусой на лавке. Я думаю он лучший по этим делам в ЦСКА.
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JTherry
1586020518
Я регулярно слышу, как эти слова произносятся... ...регулярно! даже Канделаки краснеет на Матч-ТВ)
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