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    Неймар прошлым летом мог перейти в «Реал». «Барселона» убедила его остаться в «ПСЖ» еще на год

    Нападающий «ПСЖ» Неймар в августе прошлого года всерьез рассматривал вариант с трансфером в «Реал».

    По информации Mundo Deportivo, к последнему месяцу лета стало понятно, что «Барселона» не сможет выкупить бразильца, поэтому тот стал изучать возможность переезда на «Сантьяго Бернабеу».

    В итоге каталонцам удалось сорвать сделку – они пообещали форварду, что в 2020 году подпишут его, если он откажет «Реалу».

    «Барса» действительно готовит предложение по Неймару грядущим летом. Президент клуба Жозеп Бартомеу считает приобретение игрока «ПСЖ» стратегически важным в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, такой трансфер воодушевит фанатов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +309

      Proker 1 час назад

      Сами не могут и не кому не отдаст, всё равно барса Реалу не одолеть

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