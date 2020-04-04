Неймар прошлым летом мог перейти в «Реал». «Барселона» убедила его остаться в «ПСЖ» еще на год

Нападающий «ПСЖ» Неймар в августе прошлого года всерьез рассматривал вариант с трансфером в «Реал».

По информации Mundo Deportivo, к последнему месяцу лета стало понятно, что «Барселона» не сможет выкупить бразильца, поэтому тот стал изучать возможность переезда на «Сантьяго Бернабеу».

В итоге каталонцам удалось сорвать сделку – они пообещали форварду, что в 2020 году подпишут его, если он откажет «Реалу».

«Барса» действительно готовит предложение по Неймару грядущим летом. Президент клуба Жозеп Бартомеу считает приобретение игрока «ПСЖ» стратегически важным в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, такой трансфер воодушевит фанатов.