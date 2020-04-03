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Агент: «Бийол не собирается уходить из ЦСКА»

3 апреля 2020, 13:17
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Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что его клиент не планирует покидать московский клуб, несмотря на недовольство количеством игровой практики.

«Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре», – сказал агент.

  • ЦСКА купил Бийола летом 2018 года за 400 тысяч евро
  • Контракт словенца с клубом рассчитан до 2023 года.
  • В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бийол Яка
Комментарии (1)
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vladimir-7
1585917285
Сейчас Е.Гинер официально приступил к своим обязанностям, после решения РФС и его наказания за высказывание Егорову и думаю, что президент клуба разберется с действиями главного тренера ЦСКА.
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