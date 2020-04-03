Агент: «Бийол не собирается уходить из ЦСКА»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что его клиент не планирует покидать московский клуб, несмотря на недовольство количеством игровой практики.

«Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре», – сказал агент.