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    Агент: «Бийол не собирается уходить из ЦСКА»

    Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что его клиент не планирует покидать московский клуб, несмотря на недовольство количеством игровой практики.

    «Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре», – сказал агент.

    • ЦСКА купил Бийола летом 2018 года за 400 тысяч евро
    • Контракт словенца с клубом рассчитан до 2023 года.
    • В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: «Чемпионат»

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