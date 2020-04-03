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  • Бийол недоволен своим положением в ЦСКА и рассматривает уход

Бийол недоволен своим положением в ЦСКА и рассматривает уход

3 апреля 2020, 10:40
9

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что его не устраивает количество игрового времени в армейском клубе.

«Мне не нравится мое нынешнее положение дел в ЦСКА. Я в команде уже два года, но почти не играю. Сложно прогрессировать в такой ситуации, посмотрим, что будет дальше.

Я чувствую себя прекрасно в команде, но если бы я получал больше практики, то все было бы идеально, а так мое развитие как футболиста стоит на месте. Посмотрим, как все пойдет дальше. Но такая ситуация все усложняет. Я не удовлетворен», – заявил полузащитник.

  • В этом сезоне Бийол сыграл в 27 матчах, отыграв в общей сложности 799 минут.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Vecer

Словенская ежедневная газета, издаваемая в Мариборе. Тираж - 25 тысяч копий.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Бийол Яка
Комментарии (9)
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Bivaliy67
1585902014
Нынче только в Беларусь.
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koli4ka
1585908346
Сколько денег платят в ЦСКА за год,не один клуб Словении за 5 лет Яке супер-игрочиле не заплатит.Сиди себе тихонько на баночке,да лавочке и только по концу месяца своевременно в бухгалтерию заходить не брезгуй...
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Ziklop
1585908929
Зарплату платят отличную, кто ещё такую будет платить.
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Etiainen
1585910168
Этому ******* надо научиться ценить, что у него есть)) Гинер не воспитал его)
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афоня72
1585910423
Меньше пиз*деть больше делать..не устраивает-устраивайся где лучше и потихому отваливай.
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Niko
1585910877
Последнее время никто не играет.
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vladimir-7
1585916058
Заметно, Ганчаренко на игры ставит своего Обл* кова, как обещал ему, а вот, действительно, Бийола или Бистровича-нет.
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кто там
1585919634
этот недотренер картофельный в опорку поставит кого угодна, только не игрока чьё родное амплуа опорник. да и о чём ты Яка? Какой прогресс, как бы в нынешнем ЦСКА футболистом вообще остаться.
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Lester84
1586035598
Ну кстати очень недооцененный игрок, мне он очень нравится. Почему он не Проходит в стартовый состав - мне не понятно
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