Бийол недоволен своим положением в ЦСКА и рассматривает уход

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что его не устраивает количество игрового времени в армейском клубе.

«Мне не нравится мое нынешнее положение дел в ЦСКА. Я в команде уже два года, но почти не играю. Сложно прогрессировать в такой ситуации, посмотрим, что будет дальше.

Я чувствую себя прекрасно в команде, но если бы я получал больше практики, то все было бы идеально, а так мое развитие как футболиста стоит на месте. Посмотрим, как все пойдет дальше. Но такая ситуация все усложняет. Я не удовлетворен», – заявил полузащитник.