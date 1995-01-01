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    Бийол недоволен своим положением в ЦСКА и рассматривает уход

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что его не устраивает количество игрового времени в армейском клубе.

    «Мне не нравится мое нынешнее положение дел в ЦСКА. Я в команде уже два года, но почти не играю. Сложно прогрессировать в такой ситуации, посмотрим, что будет дальше.

    Я чувствую себя прекрасно в команде, но если бы я получал больше практики, то все было бы идеально, а так мое развитие как футболиста стоит на месте. Посмотрим, как все пойдет дальше. Но такая ситуация все усложняет. Я не удовлетворен», – заявил полузащитник.

    • В этом сезоне Бийол сыграл в 27 матчах, отыграв в общей сложности 799 минут.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Vecer

    Словенская ежедневная газета, издаваемая в Мариборе. Тираж - 25 тысяч копий.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16064

      афоня72 6 минут назад

      Меньше пиз*деть больше делать..не устраивает-устраивайся где лучше и потихому отваливай.

      0
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      Рейтинг: +824

      Etiainen 11 минут назад

      Этому ******* надо научиться ценить, что у него есть)) Гинер не воспитал его)

      0
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      Рейтинг: +195

      Ziklop 31 минуту назад

      Зарплату платят отличную, кто ещё такую будет платить.

      1
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      Рейтинг: +1236

      koli4ka 41 минуту назад

      Сколько денег платят в ЦСКА за год,не один клуб Словении за 5 лет Яке супер-игрочиле не заплатит.Сиди себе тихонько на баночке,да лавочке и только по концу месяца своевременно в бухгалтерию заходить не брезгуй...

      1
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      Рейтинг: +10341

      Bivaliy67 2 часа назад

      Нынче только в Беларусь.

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