Бийол недоволен своим положением в ЦСКА и рассматривает уход

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что его не устраивает количество игрового времени в армейском клубе.
«Мне не нравится мое нынешнее положение дел в ЦСКА. Я в команде уже два года, но почти не играю. Сложно прогрессировать в такой ситуации, посмотрим, что будет дальше.
Я чувствую себя прекрасно в команде, но если бы я получал больше практики, то все было бы идеально, а так мое развитие как футболиста стоит на месте. Посмотрим, как все пойдет дальше. Но такая ситуация все усложняет. Я не удовлетворен», – заявил полузащитник.
- В этом сезоне Бийол сыграл в 27 матчах, отыграв в общей сложности 799 минут.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Vecer
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