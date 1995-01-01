Журналист Скира: Икарди хочет покинуть «ПСЖ»

пора бы к земляку в Барсу перебираться,там с французской диаспорой начнут серьёзно разбираться-расставаться по концу сезона:Умтити ,Дембеле ,Гризманн вроди как уже на выход,вот и вакансии в нападении образовались...
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди по окончании сезона уйдет из команды.
По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, аргентинец не захотел становиться игроком парижан на постоянной основе – он предпочитает вернуться в Италию.
27-летний футболист уже объявил о своем решении руководству «ПСЖ», которое в связи с этим прекратило переговоры с «Интером» о выкупе игрока.
- В текущем сезоне Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
- Рыночная стоимость форварда – 75 миллионов евро.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.