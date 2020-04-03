Журналист Скира: Икарди хочет покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди по окончании сезона уйдет из команды.

По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, аргентинец не захотел становиться игроком парижан на постоянной основе – он предпочитает вернуться в Италию.

27-летний футболист уже объявил о своем решении руководству «ПСЖ», которое в связи с этим прекратило переговоры с «Интером» о выкупе игрока.