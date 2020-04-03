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Журналист Скира: Икарди хочет покинуть «ПСЖ»

3 апреля 2020, 12:37
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди по окончании сезона уйдет из команды.

По информации бывшего журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, аргентинец не захотел становиться игроком парижан на постоянной основе – он предпочитает вернуться в Италию.

27-летний футболист уже объявил о своем решении руководству «ПСЖ», которое в связи с этим прекратило переговоры с «Интером» о выкупе игрока.

  • В текущем сезоне Икарди забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.
  • Рыночная стоимость форварда – 75 миллионов евро.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до 2022 года.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 ПСЖ Интер Икарди Мауро
Комментарии (1)
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koli4ka
1585907163
пора бы к земляку в Барсу перебираться,там с французской диаспорой начнут серьёзно разбираться-расставаться по концу сезона:Умтити ,Дембеле ,Гризманн вроди как уже на выход,вот и вакансии в нападении образовались...
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