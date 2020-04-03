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  • Сычев – о переходе из «Марселя» в «Локомотив»: «В голове сидела мысль, что хочется домой»

Сычев – о переходе из «Марселя» в «Локомотив»: «В голове сидела мысль, что хочется домой»

3 апреля 2020, 01:50
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев объяснил, почему перешел в московский клуб из «Марселя» в 2004 году.

«Почему не пошел дальше? Там были варианты, но, знаете, молодежь. Мне был 21 год. В голове сидела такая мысль, что хочется домой», – сказал Сычев.

  • В декабре 2002 года «Марсель» купил форварда у «Спартака» за 3 миллиона евро.
  • Через год «Локомотив» выкупил игрока за 4,5 миллиона.
  • О завершении карьеры Сычев объявил в декабре 2019 года.

Сычев: «Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Марсель Сычев Дмитрий
Комментарии (3)
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моэм
1585895844
По мнению западных скаутов величина его таланта и одарённости позволяли ему стать мировой звездой футбола...на месте Димы ,любой европеец , латин или **** , получив шанс в Марселе рыли бы носом землю и пахали ,работали бы над собой чтобы показать себя , а потом попасть в топ-клуб...его , реактивного внизу брали в пару к медленному но мощному Дрогба "снимавшего" верх , заиграть в отработанной схеме было как два пальца....а помешала просто ЛЕНЬ , отсутствие характера и амбиций присущих звезде...может поэтому , даже имея суперталанты , Россия никогда не станет чемпионом мира?
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nice_taste
1585895961
домой в Омск?
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zigbert
1585930163
Талант у него был, но характера не хватило.
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