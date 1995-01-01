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    Сычев – о переходе из «Марселя» в «Локомотив»: «В голове сидела мысль, что хочется домой»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев объяснил, почему перешел в московский клуб из «Марселя» в 2004 году.

    «Почему не пошел дальше? Там были варианты, но, знаете, молодежь. Мне был 21 год. В голове сидела такая мысль, что хочется домой», – сказал Сычев.

    • В декабре 2002 года «Марсель» купил форварда у «Спартака» за 3 миллиона евро.
    • Через год «Локомотив» выкупил игрока за 4,5 миллиона.
    • О завершении карьеры Сычев объявил в декабре 2019 года.

    Сычев: «Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      nice_taste 4 часа назад

      домой в Омск?

      0
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      Рейтинг: +325

      моэм 4 часа назад

      По мнению западных скаутов величина его таланта и одарённости позволяли ему стать мировой звездой футбола...на месте Димы ,любой европеец , латин или **** , получив шанс в Марселе рыли бы носом землю и пахали ,работали бы над собой чтобы показать себя , а потом попасть в топ-клуб...его , реактивного внизу брали в пару к медленному но мощному Дрогба "снимавшего" верх , заиграть в отработанной схеме было как два пальца....а помешала просто ЛЕНЬ , отсутствие характера и амбиций присущих звезде...может поэтому , даже имея суперталанты , Россия никогда не станет чемпионом мира?

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