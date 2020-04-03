Сычев – о переходе из «Марселя» в «Локомотив»: «В голове сидела мысль, что хочется домой»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев объяснил, почему перешел в московский клуб из «Марселя» в 2004 году.

«Почему не пошел дальше? Там были варианты, но, знаете, молодежь. Мне был 21 год. В голове сидела такая мысль, что хочется домой», – сказал Сычев.

В декабре 2002 года «Марсель» купил форварда у «Спартака» за 3 миллиона евро.

Через год «Локомотив» выкупил игрока за 4,5 миллиона.

О завершении карьеры Сычев объявил в декабре 2019 года.

Сычев: «Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры»