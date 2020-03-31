Черчесов: «Подколы, что вызываю в сборную осетин? Если буду думать, что обо мне подумают, тогда я занимаю не ту роль»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в команду вратаря Сослана Джанаева. По словам специалиста, они обусловлены только игрой голкипера.

– Вас часто подкалывают по поводу того, что вы вызываете вратарей-осетин. Был Владимир Габулов, Сослан Джанаев. Есть какая-то связь в этом?

– Никакой. Тот же Джанаев появился в последнее время в сборной, потому что он хорошо играл за «Сочи». Когда не играл, его и не было.

Посмотрите внимательно, сколько его не было – года два, наверное. Но если человек начинает проявлять себя, а другие, наоборот, сдавать позиции, мы внимательно смотрим.

В «Сочи» великолепно играл, три пенальти подряд поймал. А если я буду думать, кто обо мне что подумал, ну, тогда, значит, я не ту роль занимаю.