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  • Черчесов: «Подколы, что вызываю в сборную осетин? Если буду думать, что обо мне подумают, тогда я занимаю не ту роль»

Черчесов: «Подколы, что вызываю в сборную осетин? Если буду думать, что обо мне подумают, тогда я занимаю не ту роль»

31 марта 2020, 23:40
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в команду вратаря Сослана Джанаева. По словам специалиста, они обусловлены только игрой голкипера.

– Вас часто подкалывают по поводу того, что вы вызываете вратарей-осетин. Был Владимир Габулов, Сослан Джанаев. Есть какая-то связь в этом?

– Никакой. Тот же Джанаев появился в последнее время в сборной, потому что он хорошо играл за «Сочи». Когда не играл, его и не было.

Посмотрите внимательно, сколько его не было – года два, наверное. Но если человек начинает проявлять себя, а другие, наоборот, сдавать позиции, мы внимательно смотрим.

В «Сочи» великолепно играл, три пенальти подряд поймал. А если я буду думать, кто обо мне что подумал, ну, тогда, значит, я не ту роль занимаю.

  • Черчесов работает в сборной с 2016 года.
  • При нем команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
  • В следующем году россияне сыграют на Евро.

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Axe111
1585714148
Ты занимаешься не ту роль!!!
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New Life
1585727550
Главное, чтобы правильные люди правильно думали - остальные пох.
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