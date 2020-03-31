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    Черчесов: «Подколы, что вызываю в сборную осетин? Если буду думать, что обо мне подумают, тогда я занимаю не ту роль»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в команду вратаря Сослана Джанаева. По словам специалиста, они обусловлены только игрой голкипера.

    – Вас часто подкалывают по поводу того, что вы вызываете вратарей-осетин. Был Владимир Габулов, Сослан Джанаев. Есть какая-то связь в этом?

    – Никакой. Тот же Джанаев появился в последнее время в сборной, потому что он хорошо играл за «Сочи». Когда не играл, его и не было.

    Посмотрите внимательно, сколько его не было – года два, наверное. Но если человек начинает проявлять себя, а другие, наоборот, сдавать позиции, мы внимательно смотрим.

    В «Сочи» великолепно играл, три пенальти подряд поймал. А если я буду думать, кто обо мне что подумал, ну, тогда, значит, я не ту роль занимаю.

    • Черчесов работает в сборной с 2016 года.
    • При нем команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
    • В следующем году россияне сыграют на Евро.

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    31.03.2020 23:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +165

      New Life 2 часа назад

      Главное, чтобы правильные люди правильно думали - остальные пох.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2771

      Борат 4 часа назад

      Чучело, джанаев как стал зятем твоим так и билет в сборную получил ! Гыгы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1862

      Axe111 6 часов назад

      Ты занимаешься не ту роль!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2409

      Давид59 > Axe111 3 часа назад

      Ну в общем верно сказал. Он же не играет роль. Он её только занимает. Ну, в долг у кого-то может взял ;)))

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