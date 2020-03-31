Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мэр Лондона обратился за помощью к «Арсеналу», «Челси» и «Тоттенхэму»

Мэр Лондона обратился за помощью к «Арсеналу», «Челси» и «Тоттенхэму»

31 марта 2020, 21:34

Мэр Лондона Садик Хан попросил у столичных клубов помощи в борьбе с коронавирусом.

В своем письме политик обратился к руководствам «Арсенала», «Челси», «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и еще семи лондонских команд с просьбой разрешить медперсоналу клубов работать в больницах на время пандемии COVID-19, а также предоставить стадионы и жилье команд сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

«Я не воспринимаю такие просьбы легкомысленно и понимаю, что в это непростое время это серьезный вопрос для многих лондонских клубов. Однако мне ясно, что всем нам нужно объединиться и сделать все возможное, чтобы поддержать медиков и защитить жизнь лондонцев», – написал Хан.

Известно, что»Тоттенхэм» предоставил NHS свой медперсонал, «Челси» разрешил медикам поселиться в своем отеле «Миллениум», а «Арсенал» даст клубные автомобили для перевозки сотрудников NHS.

  • АПЛ остановлена из-за пандемии коронавируса.
  • В Англии от коронавируса скончался 1651 человек.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Тоттенхэм Вест Хэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+