Мэр Лондона обратился за помощью к «Арсеналу», «Челси» и «Тоттенхэму»

Мэр Лондона Садик Хан попросил у столичных клубов помощи в борьбе с коронавирусом.

В своем письме политик обратился к руководствам «Арсенала», «Челси», «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и еще семи лондонских команд с просьбой разрешить медперсоналу клубов работать в больницах на время пандемии COVID-19, а также предоставить стадионы и жилье команд сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

«Я не воспринимаю такие просьбы легкомысленно и понимаю, что в это непростое время это серьезный вопрос для многих лондонских клубов. Однако мне ясно, что всем нам нужно объединиться и сделать все возможное, чтобы поддержать медиков и защитить жизнь лондонцев», – написал Хан.

Известно, что»Тоттенхэм» предоставил NHS свой медперсонал, «Челси» разрешил медикам поселиться в своем отеле «Миллениум», а «Арсенал» даст клубные автомобили для перевозки сотрудников NHS.