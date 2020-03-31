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    Мэр Лондона обратился за помощью к «Арсеналу», «Челси» и «Тоттенхэму»

    Мэр Лондона Садик Хан попросил у столичных клубов помощи в борьбе с коронавирусом.

    В своем письме политик обратился к руководствам «Арсенала», «Челси», «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и еще семи лондонских команд с просьбой разрешить медперсоналу клубов работать в больницах на время пандемии COVID-19, а также предоставить стадионы и жилье команд сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

    «Я не воспринимаю такие просьбы легкомысленно и понимаю, что в это непростое время это серьезный вопрос для многих лондонских клубов. Однако мне ясно, что всем нам нужно объединиться и сделать все возможное, чтобы поддержать медиков и защитить жизнь лондонцев», – написал Хан.

    Известно, что»Тоттенхэм» предоставил NHS свой медперсонал, «Челси» разрешил медикам поселиться в своем отеле «Миллениум», а «Арсенал» даст клубные автомобили для перевозки сотрудников NHS.

    • АПЛ остановлена из-за пандемии коронавируса.
    • В Англии от коронавируса скончался 1651 человек.

    Источник: The Guardian

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    31.03.2020 21:34
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