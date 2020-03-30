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    ЦСКА объявил о продлении карантина до 1 мая

    Московский ЦСКА сообщил, что тренировки команды не будут проводиться до 1 мая.

    «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности», – сообщает твиттер клуба.

    • Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ был приостановлен до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

    Игроки ЦСКА будут тренироваться дома до 7 апреля

    Источник: твиттер ЦСКА

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    30.03.2020 18:34
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